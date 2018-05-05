Квесты, вино и замки: чем привлекает туристов Ужгород

Ежегодно в Закарпатье приезжают тысячи туристов из разных стран Европы. В прошлом году был рекорд - 2 млн. человек. Больше всего едут смотреть, как цветет сакура в Ужгороде в конце апреля.

Gazeta.ua узнала, какие интерестности стоит увидеть в городе.

Автор: Оксана Притченко Рвы ужгородского замка никогда не заливали водой

Ужгородский замок расположен рядом с центром города, на улице Капитульной. В настоящее время используется как краеведческий музей. Имеет большую площадь и более 15 различных выставок. Например, можно осмотреть народную одежду Закарпатья, традиционные музыкальные инструменты, мебель ХVIII-XX вв. и обустройство мещанской комнаты, иконы и старинные книги, холодное и огнестрельное оружие. Вход стоит 45 грн со взрослого, экскурсия из группы до 20 человек - 200 грн. Отдельно придется оплатить вход в казематы и камеры пыток - 15 грн. Также в замке можно посетить дегустацию вина, которая стоит 95 грн.

Автор: Оксана Притченко Ужгородская филармония до Второй мировой войны была синагогой

В историческом центре города есть филармония, которая до Второй мировой войны была синагогой. Когда-то в Ужгороде была большая еврейская община - около 20 тыс. человек. Во время войны большинство попали в концлагеря. А здание синагоги военные использовали как конюшню. После войны советская власть решила сделать в синагоге филармонию.

Фото: Оксана Притченко

На набережной реки Уж растет самая длинная в Европе липовая аллея - 2,2 км. Расположена в центре старого города. Там любят отдыхать местные жители и туристы.

Автор: Оксана Притченко Мини-скульптура "Маяк Ungvar" похожа на американскую статую свободы

Ботанический сад, который расположен на улице Ивана Ольбрахта, имеет сотни видов необычных для Закарпатья растений. Садом занимается Ужгородский университет. На территории есть небольшая оранжерея, где можно увидеть дерево банана, мимозу, лавр, эвкалипт, папайю, 10 видов пальм, 250 видов кактусов. В саду растут магнолии, эдельвейс, 120 видов роз, 50 видов гладиолусов, 25 видов хризантем, 20 видов лилий. Рядом с территорией ботанического сада расположена Ужгородская детская железная дорога.

Более 30 мини-скульптур разбросаны по центру Ужгорода. Например, Джона Леннона, Энди Уорхола, Святого Николая, американской статуи свободы. В поиске всех туристам устроили целый квест. Указатели можно найти на улицах города, также фигурки обозначены на онлайн-картах.

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Автор: Оксана Притченко Местные любят отдыхать у карьера на окраине Ужгорода

Горская ротонда расположена на последнем холме Карпат на окраине Ужгорода. Происхождение и возраст ротонды неопределенные. Ученые предполагают, что церковь относится к Х-ХI вв. Сооружение имеет шесть граней, внутри вырезанные 6 арочных ниш, внутренние стены расписаны в XIII в. художниками в стиле итальянской проторенессансной школы Джотто. Изобразили сцены из Нового Завета. Главными героинями сделали женщин. От центра города до ротонды можно дойти за 45 минут. Автобусы туда не ездят. Сейчас происходит реставрация церкви.

Карьер на окраине Ужгорода местные любят посещать для отдыха. Он 18 метров глубиной. Там можно искупаться, а рядом есть холмы, с которых хорошо видна панорама города и горы.

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Галерея "Илько" названа в честь местного художника Ивана Илько. Расположена на улице Кошицкой, 28. Арт-центр приглашает на художественные выставки, музыкальные и литературные встречи, конференции. Осмотреть выставку картин стоит 20 грн. На другие мероприятия цену устанавливают отдельно. В галерее бывают встречи с музыкантами и спикерами из Европы и США.

Электричками из Гадяча до Хуста по пенсионным удостоверениям. Такое путешествие совершили 60-летняя Татьяна Панасенко, 66-летняя Екатерина Остапенко и Наталья Бондарь, 63 года. Поехали покупаться в термальных источниках. В селе Велятино, в 7 км от Хуста Закарпатской области, бассейны с термальной минеральной водой. По дороге туда погуляли Киевом и Львовом. Путешествовали неделю. Преодолели расстояние более 1100 км.