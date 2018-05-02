В сети показали пышное цветение экзотических деревьев в Украине

Сезон цветения восточных деревьев в Украине в связи с затяжной весной пришелся на конец апреля - начало мая. Яркие фотографии магнолий, сакур, глициний и сирени создали настоящий бум в соцсетях.
Многие туристы заранее запланировали путешествия в Ужгород, чтобы посмотреть на цветением сакур. В городе их насчитывается около 6 тыс.
Также цветением восточных деревьев можно насладиться в Киеве в парке Киото, ботаническом саду им. Гришко и им. Фомина. В Харькове японская вишня растет в центральном парке им. Горького.
Во Львове растет более 30 видов магнолии. Увидеть их можно на пересечении улиц троллейбусной-Владимира Великого, в Стрийском парке, а также у центрального входа во "Львовскую политехнику".
Требовательна глициния приживается только в южных и юго-западных регионах.
Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку фото с Instagram с разных уголков цветущей Украины и вдохновиться весенним настроением.
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В сети опубликовали план реконструкции Контрактовой площади согласно проекту Nova Kontraktova. Улицы планируют украсить фонтанами и большим количеством деревьев, среди них - сакура, ясень, клен и липа. Всего высадят 280 новых насаждений. Подготовительные работы для реализации проекта начались с апреля этого года. Уже убрали незаконные киоски и парковку, отремонтировали сквер у трамвайных путей. Территория, на которой проводят работы превратилась в пешеходную зону. Также хотят установить 17 скамеек из экологически чистых материалов по ул. Петра Сагайдачного. Общая длина сидячих мест будет составлять 850 метров.
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