В сети показали пышное цветение экзотических деревьев в Украине

В соцсетях бум фотографий с весенними цветущими деревьями. Фото: instagram.com/andriana577

Сезон цветения восточных деревьев в Украине в связи с затяжной весной пришелся на конец апреля - начало мая. Яркие фотографии магнолий, сакур, глициний и сирени создали настоящий бум в соцсетях.

Многие туристы заранее запланировали путешествия в Ужгород, чтобы посмотреть на цветением сакур. В городе их насчитывается около 6 тыс.

Также цветением восточных деревьев можно насладиться в Киеве в парке Киото, ботаническом саду им. Гришко и им. Фомина. В Харькове японская вишня растет в центральном парке им. Горького.

Во Львове растет более 30 видов магнолии. Увидеть их можно на пересечении улиц троллейбусной-Владимира Великого, в Стрийском парке, а также у центрального входа во "Львовскую политехнику".

Требовательна глициния приживается только в южных и юго-западных регионах.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку фото с Instagram с разных уголков цветущей Украины и вдохновиться весенним настроением.

Публикация от Olha Votintseva | Photographer (@heartfilia01) 1 Май 2018 в 1:29 PDT

Публикация от Natali Chelembiy (@enotik8882) 1 Май 2018 в 12:34 PDT

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Публикация от 🌺🄼🄰🅁🄸🄰 🅂🄷🄲🄷🅄🄺🄸🄽🄰🌺 (@mashka.shchukina) 1 Май 2018 в 10:16 PDT

Публикация от Andriana Dyakiv💫 (@andriana577) 1 Май 2018 в 1:36 PDT

Публикация от greenwich92 (@mustinova92) 1 Май 2018 в 8:20 PDT



Публикация от Руслана (@ruslandia2k18) 1 Май 2018 в 2:33 PDT

Публикация от Christina Udut (@u.christy) 25 Апр 2018 в 7:53 PDT

Публикация от YANINA ZHENTYCHKA (@zhentychkayanina) 29 Апр 2018 в 1:40 PDT

Публикация от Инночка Олейник (@o.innylka) 29 Апр 2018 в 11:02 PDT

Публикация от Natalia Kovalenko (@kovalenko6929) 22 Апр 2018 в 3:52 PDT

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Публикация от Natalia Kovalenko (@kovalenko6929) 21 Апр 2018 в 12:24 PDT

Публикация от Svitlana (@s_karpushenko_) 28 Апр 2018 в 10:05 PDT

Публикация от Світлана (@vozna_svitlana) 1 Май 2018 в 12:55 PDT

Публикация от Виктория Настиченко (@v.nastichenko) 1 Май 2018 в 9:16 PDT

В сети опубликовали план реконструкции Контрактовой площади согласно проекту Nova Kontraktova. Улицы планируют украсить фонтанами и большим количеством деревьев, среди них - сакура, ясень, клен и липа. Всего высадят 280 новых насаждений. Подготовительные работы для реализации проекта начались с апреля этого года. Уже убрали незаконные киоски и парковку, отремонтировали сквер у трамвайных путей. Территория, на которой проводят работы превратилась в пешеходную зону. Также хотят установить 17 скамеек из экологически чистых материалов по ул. Петра Сагайдачного. Общая длина сидячих мест будет составлять 850 метров.