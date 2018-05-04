Море тюльпанов: показали впечатляющие фото цветущих полей

Фото: boredpanda.com

Цветения тюльпанов завораживает и удивляет. Особенно, если в огромных масштабах. Они раскрывают свои бутоны с апреля по май, в зависимости от погоды.

Большинство туристов направляется в королевского парка тюльпанов "Кекенхоф" в Нидерландах. Там очень красиво, но одновременно и многолюдно. Для более спокойного отдыха подойдут фермерские участки, где тюльпанов не меньше.

Об этом пишет Вoredpanda.

Голландский фотограф-ландшафт сделал необычную серию фотографий, которая доказывает величие этих цветов. Они кажутся бесконечными, что тянутся к горизонту. Тюльпаны бывают разных цветов, размеров и форм. Фотограф назвал особенно удачной цветовой комбинацией темное небо и красные тюльпаны.

Многоплановость фотографий вышла благодаря подбору различной погоды. Есть фото в светлую погоду, в ветреную и в дождливую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Председатель Закарпатской области показал пышное цветение украинского сакуры

В Нидерландах есть много ветряков, которые идеально вписываются в тюльпанов. Фотограф это умело использовал и вышли прекрасные фотографии.

Полет с дроном показал, как выглядят тюльпанные поля. С высоты они становятся похожими на ковер