Долину тюльпанов сняли с высоты птичьего полета

Предлагают полюбоваться цветением около 50 сортов тюльпанов. Фото: из открытых источников.

Житель Черновцов Сергей Кушнир поделился волшебным видеороликом буковинской долины тюльпанов. Сообщат ИА "А.С.С.".

Cезон тюльпанового поля открылся в Мамаевцах 17 апреля. В этом году посетителям предлагают полюбоваться цветением около 50 сортов тюльпанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Певческом поле высадят 13 млн цветов

Каждое утро на рассвете хозяин поля Александр Стратийчук выезжает на работу, чтобы ухаживать за цветами вместе со всей своей семьей. Этим делом он занимается уже двенадцатая год. Идею привез с Нидерладны, где работал вместе с женой. Самое, говорит, подготовить поле. На это нужно несколько месяцев. Высадить цветы - не так сложно.