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пятница, 11 февраля 2022 03:00

Сегодня день ангела у владельцев семи чудесных мужских имен
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Сегодня день ангела празднуют люди с именами Игнат, Дмитрий, Лаврентий, Роман, Яков, Юлиан, Лука.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Игнатий или Игнат – владельцы этого имени носят взрывной характер. Это страстные, но непостоянные мужчины. Могут часто изменять женщинам. Более благоразумными Игнаты становятся только в зрелом возрасте. Тогда часто и заводят долговременные отношения, заканчивающиеся браком. У Игнатов отличная интуиция. Это позволяет им часто добиваться успехов в бизнесе;

Дмитрий – люди с таким именем часто становятся надежными и хорошими друзьями. Они очень сообразительны и это помогает им делать хорошую карьеру или продвигаться по службе. У мужчин с этим именем хорошо развита интуиция, но они часто срываются эмоционально и не отличаются тактом. Несмотря на это, окружающие их в основном воспринимают хорошо;

Сегодня день ангела празднуют только мужчины. Не забудьте поздравить именинников
Фото: pruvitannja.com.ua
Сегодня день ангела празднуют только мужчины. Не забудьте поздравить именинников
Сегодня день ангела празднуют только мужчины. Не забудьте поздравить именинников
Сегодня день ангела празднуют только мужчины. Не забудьте поздравить именинников

Лаврентий – владельцы этого имени вырастают упрямыми, но одновременно отзывчивыми мужчинами. Для них важно завоевать крепкое положение в обществе. Лаврентии редко останавливаются на достигнутом и всегда пытаются сделать свои карьеры еще более успешными. Очень любят своих жен;

Роман – мужчинам с этим именем присуща тяга ко всему новому. Они мечтатели, часто с азартом берутся за реализацию разных идей, но не всегда все доводят до конца. Романы – это люди, любящие общение. Поэтому проблем с налаживанием отношений с коллегами у них почти никогда не возникает. Романы обычно однолюбы. Долго ищут жен, но найдя - постараются сделать все для любимой;

Лука – мужчины с этим именем чрезвычайно семейные. Они обладают хорошо развитой интуицией, помогающей им принимать правильные решения и обличать обман и фальшь. Луки не любят похвалы и лести в свою сторону. Благодаря этому нередко становятся отличными руководителями. В личной жизни – они страстны и галантны. Однако часто влюбляются в нескольких женщин сразу;

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Яков – древнееврейское имя, часто упоминаемое в Библии. Яковы решительны, храбры, терпеливы, волевые и сильные. В то же время это миролюбивые, трудолюбивые и здравомыслящие мужчины. Обладают хорошим чувством юмора. Несмотря на то, что они не любят конфликтовать, готовы отстаивать свою точку зрения до конца. Яковам иногда присуща гордыня. Поэтому периодически способны на недостойные поступки;

Юлиан – это мужчины, которые с детства не любят шумных компаний и пышного веселья. Владельцы этого имени чрезвычайно честны и порядочны. Часто добиваются карьерных успехов в творческой отрасли. Среди недостатков Юлианов – лень. Именно она нередко становится препятствием для них на пути к поставленной цели. Юлианы популярны среди женщин. Им нравится внимание, поэтому они могут встречаться одновременно с несколькими девушками. По-настоящему влюбляются в женщин, которых нужно добиваться;

Вчера день ангела отмечали люди с именами Владимир, Георгий, Федор и Ольга. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.

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