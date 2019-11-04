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вторник, 05 ноября 2019 03:28

Руины закарпатских замков показали с высоты птичьего полета

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Руины закарпатских замков показали с высоты птичьего полета
Руины двух замков Закарпатья сняли на видео. Фото: ua.igotoworld.com

У подножия Черной Горы и поселка Королево на Закарпатье стоят руины замков Канков и Наляб.

Видео сооружений с высоты птичьего полета опубликовало издание Uzh Inform.

Замок Канков еще называют Виноградовский.

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Он расположен на восточной окраине города Виноградова, у подножия Черной Горы. До нашего времени сооружение сохранилось только в виде руин, его разрушения продолжается до сих пор. Сохранились лишь два фрагмента замка, отовсюду окружены приусадебными участками и виноградниками. Сегодня остатки замка Канков имеют статус национального памятника архитектуры.

Королевский замок или Неляб у поселка Королево является важной архитектурной достопримечательностью. Построен он на горе вулканического происхождения, уникальность которой в том, что она отрезана от всех других гор, расположенных вокруг. Сама гора, на которой расположены руины замка достаточно велика: высота - 52 метра, длина 600 метров, а ширина - от 100 до 250 метров в разных местах.

31 октября в Японии в городе Наха сгорел древний японский замок Сюри. Погасить комплекс удалось через 11 часов. Здание является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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