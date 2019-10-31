 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 891
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1548
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 549
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 891
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13914
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1926
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7569
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1440
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7578
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41616
Фото
Все фото
4
4
3
3
8
В Японии сгорел 500-летний замок
В Японии сгорел 500-летний замок
Похищение ребенка в Киеве: полиция нашла авто подозреваемого
Похищение ребенка в Киеве: полиция нашла авто подозреваемого
Под колесами иномарки погибла известная волонтер
Под колесами иномарки погибла известная волонтер
Мужчина загнал себе нож в сердце после убийства соседа
Мужчина загнал себе нож в сердце после убийства соседа
В Киеве от удара разорвало легковушку: первые кадры жуткой аварии
В Киеве от удара разорвало легковушку: первые кадры жуткой аварии
Видео
Все видео
65 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане
65 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане
Чиновники оккупированного Крыма попали в смертельное ДТП
Чиновники оккупированного Крыма попали в смертельное ДТП
Неуправляемый микроавтобус сбил женщину на тротуаре
Неуправляемый микроавтобус сбил женщину на тротуаре
Авто нанизалось на отбойник: показали видео страшного ДТП
Авто нанизалось на отбойник: показали видео страшного ДТП
В Киеве накрыли массажный салон с "клубничкой"
В Киеве накрыли массажный салон с "клубничкой"
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1440
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6219
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7776
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
2 Просмотров: 1962
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 1215
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
четверг, 31 октября 2019 13:01

В Японии сгорел 500-летний замок
4

  Комментировать

В Японии полностью сгорел замок Сюри
Фото: Главком
В Японии полностью сгорел замок Сюри
Замок Сюри до пожара
В Японии полностью сгорел замок Сюри

31 октября в Японии в городе Наха сгорел древний японский замок Сюри. Погасить комплекс удалось через 11 часов.

Здание является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает NHK.

Огонь уничтожил главный зал завку и одно из зданий комплекса. Всего выгорело 4200 квадратных метров исторического здания. Тушили пламя 30 пожарных расчетов в течение 11:00. Причины возгорания устанавливаются.

Историческое здание было построено около 500 лет назад и во времена государства Рюкю выполнял роль императорской резиденции. В 1933 признан национальным достоянием Японии. Во время второй мировой войны его разбомбила американская авиация. Восстановить сооружение удалось лишь в начале 90-х. В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и руины других замков государства Рюкю в префектуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские туристы стали свидетелями пожара в Нотр-Даме

В Соборе Парижской Богоматери в Париже, Франция произошел пожар.

Возгорание в соборе подтвердили в департаменте пожарной охраны Парижа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Японии сгорел 500-летний замок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
октября

После разбитого жилья боеприпасом погорилцям купили новый дом

Первую Библию на украинском языке издали в Вене

"Океан" был моей первой семьей и любовью

"Держитесь, не отступайте" - тяжелобольной митрополит обратился к украинцам

Рабочим платили пол доллара в час

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 84522
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 73569
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 37738
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 18 Просмотров: 16318
В Киеве веткой изнасиловали мужчину
В Киеве веткой изнасиловали мужчину Просмотров: 13824
Происшествия
В Киеве неизвестные затолкали мужчину в машину и скрылись
В Киеве неизвестные затолкали мужчину в машину и скрылись Просмотров: 2637
Разыскивают убийцу родного дяди: показали фото опасного преступника
Разыскивают убийцу родного дяди: показали фото опасного преступника Просмотров: 504
Под Киевом произошел взрыв
Под Киевом произошел взрыв Просмотров: 954
Грузовик смял патрульное авто
Грузовик смял патрульное авто 1 Просмотров: 342
65 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане
65 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
18
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
11
"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Зеленский прокомментировал отвод армии на Донбассе
3
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Голосов: 532
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua