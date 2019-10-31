В Японии сгорел 500-летний замок

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31 октября в Японии в городе Наха сгорел древний японский замок Сюри. Погасить комплекс удалось через 11 часов.

Здание является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает NHK.

Огонь уничтожил главный зал завку и одно из зданий комплекса. Всего выгорело 4200 квадратных метров исторического здания. Тушили пламя 30 пожарных расчетов в течение 11:00. Причины возгорания устанавливаются.

Историческое здание было построено около 500 лет назад и во времена государства Рюкю выполнял роль императорской резиденции. В 1933 признан национальным достоянием Японии. Во время второй мировой войны его разбомбила американская авиация. Восстановить сооружение удалось лишь в начале 90-х. В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и руины других замков государства Рюкю в префектуре.

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В Соборе Парижской Богоматери в Париже, Франция произошел пожар. Возгорание в соборе подтвердили в департаменте пожарной охраны Парижа.