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понедельник, 31 января 2022 15:25

Резников оценил вероятность оккупации Харькова

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Резников оценил вероятность оккупации Харькова
Вероятности оккупации Харькова нет – Резников. Фото: пресс-служба МОУ

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил вероятность оккупации Россией Харькова.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

"Вы спросили о вероятности. Могу уверенно сказать: такой вероятности нет. Объясню почему. Если мы говорим о вероятности, то она 100 процентов с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то это 100-процентная вероятность. А такой 100-процентной вероятности не существует.

Они точно прорабатывают разные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения. Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, из ОРДЛО тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но такой вероятности на сегодняшний день (31 января. - Gazeta.ua) нет", – сказал Резников.

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Он подчеркнул, что в результате прямого вторжения в Украину Российская Федерация понесет серьезные потери.

"Не только человеческого характера, потери экономические, политические, с точки зрения международного влияния. Посмотрите на показатели курса валют в России, сколько стоит рубль по отношению к доллару. Посмотрите, как котируются ценные бумаги или заимствования РФ последние две-три недели. Вы увидите, что они летят в бездну", - подчеркнул Резников.

Президент Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором заявил, что Россия может оккупировать Харьков. Также сказал, что Запад должен ввести превентивные санкции против РФ до возможного начала масштабной военной агрессии.

Мэр Харькова Игорь Терехов вскоре заявил, что Харьков был и будет украинским и что на защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы.

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Дата
31
января

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