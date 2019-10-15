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среда, 16 октября 2019 04:21

Рэп, опера и арт-вечеринки: впервые состоится уникальный фестиваль
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С 18 по 20 октября в Виннице состоится масштабный трехдневный фестиваль современного искусства "Air ГогольFest". Организаторы обещают множество концертов, спектаклей и художественных перформансов во время мероприятия. Фестиваль проведут на заводе "Кристалл".

"Этот фестиваль отличается от прошлогоднего – это плотность программы, она увеличилась в несколько раз. Это будет критическая, кричащая масса искусства. У нас добавляется мощная детская программа, перформативно-поэтическая составляющая фестиваля. Мы привезем минимум 5 художников из Европы: Британия, Швейцария, Литва, Германия, Румыния", - говорит Gazeta.ua директор Air ГогольFest Максим Демский.

Специально к фестивалю привезли на завод "Кристалл" привезли голову Гоголя. Ее изготовил Алексей Нужный, художник-сварщик из Одессы. 300-килограммовая гоголевская голова находилась в Киеве, а в этом году сначала в Днепре, а теперь – в Виннице.

  Фестиваль AIR ГОГОЛЬFEST состоится 18-20 октября
Фестиваль AIR ГОГОЛЬFEST состоится 18-20 октября

По словам организаторов фестиваля, на мероприятии будет показано семь театральных спектаклей. Кроме этого, будет мощная музыкальная программа.

"Музыкальная сцена будет работать в первую ночь фестиваля. Во второй день будет днепровская группа DZ'OB. Затем - социальный рейв-бэнд "ЦеШо". Участниками главной сцены - румынский хип-хоп группа Subcarpati", - говорит Gazeta.ua куратор музыкальной программы Богдан Богрин.

20 октября, на третий день Air ГогольFest споет звезда украинской рэп-сцены Алена Алена и группа Линия Маннергейма. Последний день фестиваля закрывает харьковская группа "Вагоновожатые". К слову, участники группы приедут в Виннице впервые.

Среди артистов ночной программы будет известный Dj TAPOLSKY, The Unsleeping, Space of Variation, Wavewalkrs, винницкая группа The Hypnotunez, Курносая Дура, ZFeelZ, Our Atlantic, Reve Ta Stohne, Ocean Bloom, BRAT, Slava Los, Tatie Kruu.

  Завод "Кристалл", где состоится AIR ГОГОЛЬFEST
Завод "Кристалл", где состоится AIR ГОГОЛЬFEST

В качестве спецсобытия фестиваля в Виннице впервые представят оперу-реквием "IYOV". Она создана по книге Иова из Ветхого Завета с использованием латинских сакральных текстов и звуков препарированного рояля.

На территории завода "Кристалл" в течение 2 ночей будут происходить арт-вечеринки и работать 3 сцены.

Художественные акции продлятся 24 часа в сутки без остановки.

На фестиваль Air ГогольFest потратили более 3,5 млн гривен.

Организаторы фестиваля
Фестиваль AIR ГОГОЛЬFEST состоится 18-20 октября
Фестиваль AIR ГОГОЛЬFEST состоится 18-20 октября
Фестиваль AIR ГОГОЛЬFEST состоится 18-20 октября
Завод "Кристалл", где состоится AIR ГОГОЛЬFEST

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Air GogolFest состоится в Виннице 18-20 октября на территории завода "Кристалл" (улица 600-летия, 21). Их стоимость составляет 250 гривен. С 16 октября цена поднимается. Однако на спецподію – оперу-реквием "IYOV", которая вошла в 10-ку лучших в мире, нужен отдельный билет. Сейчас его стоимость составляет 300 гривен. Вход на территорию фестиваля для детей до 10 лет (включительно) – бесплатный.

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