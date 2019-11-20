"Раша и Сепар ТВ": На Днепропетровщине транслируют запрещены каналы

Жителей Днепропетровщины призывают проверять и сообщать о трансляции запрещенных каналов. Фото: facebook.com

Российские телеканалы и каналы террористов на Донбассе транслируют через цифровые тюнеры в Днепропетровской области.

Об этом сообщила волонтер Екатерина Чижик на своей странице в Facebook.

"А тем временем в Днепропетровской области по Т2 идет трансляция" раша и сепар ТВ ". Это и есть информационная капитуляция. Если мы предположим зомбирования граждан через вражеские каналы", - написала она.

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Волонтер призвала жителей Новомосковска, пгт Черкасское, пгт Гвардейское проверить, а в случае трансляции по цифровым тюнерах каналов России и "Новороссии" - зафиксировать это и обратиться в СБУ на горячую линию.

Во время протеста украинской делегации на Всемирном форуме по демократии, который проходит в Страсбурге с 6 по 8 ноября, потроллили российский федеральный канал Russia Today.