Российских пропагандистов высмеяли на Мировом форуме за демократию

На экране показали карикатуру художника парижского сатирического издания Charlie Hebdo, которая высмеивает российскую пропаганду. Фото: static.ukrinform.com

Во время протеста украинской делегации на Всемирном форуме по демократии, который проходит в Страсбурге с 6 по 8 ноября, потроллили российский федеральный канал Russia Today.

После выступления заместителя главного редактора RT Анны Белкиной началась дискуссия с троллингом, пишет "Укринформ".

Представительница российского канала объясняла, почему СМИ теряют доверие граждан, и вспомнила негативные примеры из США, в частности выборы президента в 2016-м и начало Brexit.

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Продюсер радио "Франс культура" Кристин Окрен спросила, почему та не упомянула в качестве примера саму Россию. Тогда в зале, где находилось около 1 тыс. человек, поднялись аплодисменты и возгласы против RT.

После этого на экране показали карикатуру художника парижского сатирического издания Charlie Hebdo. Изображение высмеивает российскую пропаганду.

Впоследствии представители украинской делегации прервали очередную реплику Белкиной, поднялись со своих мест и начали кричать: "Мировой форум за демократию - не место для пропаганды".

Участники мероприятия также громко и массово поддерживали украинцев, когда те спрашивали, почему организаторы пригласили обучать стандартам прессы и восстановления доверия к новостям именно российского пропагандиста, который массово распространяет фейки по всему миру.

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале".