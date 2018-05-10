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четверг, 10 мая 2018 16:58

Работники салона красоты одели символику Красной армии

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Работники салона красоты одели символику Красной армии
Работники заведения в День Победы носили запрещены в Украине символы. Фото: dzvin.media

На черкасский салон красоты пожаловались в полицию. Работники заведения в День Победы носили запрещены в Украине символы.

Правоохранителей вызвала член городского исполнительного комитета Диана Тяско, пишет dzvin.media.

"Вчера в районе 15:00 гуляли по Крещатику. Проходя мимо салон "БровЭй" увидели работниц одетых в форму Красной армии со значками и поясами со серпом и молотом. Вежливо сделали замечание и попросили снять символику. Работники салона пошли на конфликт", - рассказывает Тяско.

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Полицейские, приехавшие по вызову, поговорили с женщинами и заставили их снять запрещенную форму.

Во время церемонии возложения цветов к братской могиле в Кривом Роге прозвучала песня, посвященная российским солдатам в Сирии. Певица исполнила песню "Верните память", написанную Марией Захаровой, официальной представительницей МИД РФ.

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