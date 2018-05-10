9 мая в Кривом Роге исполнили песню о россиянах, воюющих в Сирии

Во время церемонии возложения цветов к братской могиле павших воинов в Центрально-городском районе Кривого Рога прозвучала песня, посвященная российским солдатам в Сирии. Фото: Первый криворожский

Во время церемонии возложения цветов к братской могиле в Кривом Роге прозвучала песня, посвященная российским солдатам в Сирии.

Певица исполнила песню "Верните память", написанную Марией Захаровой, официальной представительницей МИД РФ, передает "Первый Криворожский".

Эту песню политик страны-агрессора написала о российских военных в Сирии.

"Песня о тех наших ребятах, которые сейчас воюют в Сирии", - объясняла российским СМИ Захарова после исполнения песни.

Также возле братской могилы во время исполнения песни ходили девушки в странных костюмах и головных уборах.

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"Отметим, все это слышали и видели нардеп Константин Усов, городской голова Юрий Вилкул, ветераны, дети войны, другие чиновники, школьники, студенты и другие участники мероприятия", - говорится в сообщении.

9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Киеве собрались около 2 тыс. человек для участия в ходе "Бессмертный полк". Участники несли плакаты с портретами погибших родственников. Колонну возглавили нардепы от "Опоблока" Нестор Шуфрич и Вадим Новинский. Им противостояла походка "Демократическая орда", посвященная героям компьютерных игр.