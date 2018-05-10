Одесская вата - блоггер показал "элиту русского мира"

Неадекватную реакцию людей на камеру 9 мая на Аллее Славы в Одессе опубликовал активист Сергей Стерненко.

На странице в соцсети Facebook создал альбом "Одесская вата в лицах и не только".

"Все эти фото/видео с безумными поклонниками идей русского мира, которые вылезли сегодня на улицы городов Украины, это, с одной стороны, выглядит смешно", - пишет он.

Фото: facebook.com/sternenko

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За 4 года не сделано практически ничего для противодействия проявлениям бытового сепаратизма, говорит активист.

"Но: все эти люди имеют право голоса и влияют на политическую ситуацию в стране. Избирают Вилкула, Труханова, Кивалова и им подобных. Они готовы были бы прямо сегодня провозглашать "народные республики" и просить Путина ввести войска, если бы имели для того благоприятные условия. В 90% случаев их действия и высказывания не является правонарушением, потому что наш парламент не принял соответствующие законы, чтобы привлечь к ответственности за участие в пророссийских мероприятиях. Они имеют весь пакет соцобеспечения: получают льготы, пенсии и субсидии. Воспитывают детей и внуков, вкладывая в их головы антигосударственную пропаганду. А это уже бомба замедленного действия", - добавил он.

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"Если бы за ватность давали премию, то эта женщина точно ее получила", - комментирует авто видео.

9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Киеве собрались около 2 тыс. Человек для участия в ходе "Бессмертный полк". Участники несли плакаты с портретами погибших родственников. Колонну возглавили нардепы от "Опоблоку" Нестор Шуфрич и Вадим Новинский. Им противостояло шествие "Демократическая орда", посвященное героям компьютерных игр.