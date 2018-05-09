"Бессмертный полк" и орки: как отметили День Победы в Киеве

Фото: Сергей Старостенко

9 мая в Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Киеве собрались около 2 тыс. человек для участия в ходе "Безсмертний полк". Участники несли плакаты с портретами погибших родственников. Колонну возглавили нардепы от "Опоблока" Нестор Шуфрич и Вадим Новинский.

Также в парке Славы пришли люди в костюмах орков и других негативных персонажей из компьютерных игр. Называют себя партия "Демократическая орда". Принесли изображения персонажей компьютерных игр и фильмов, в частности Терминатора.

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По информации полиции, участие в мероприятиях в парке Славу за день приняло участие до 30 тыс. граждан. У 4 человек изъяли ножи и бутафорскую винтовку Мосина. Кроме того задержали 4 человек с георгиевскими лентами.

День Победы над нацизмом во Второй мировой войне - государственный праздник и выходной день в Украине. Его официально отмечают 9 мая с 2016 года. Заменил советский праздник "День Победы", которое отмечали в СССР, а затем в Украине до 2015 года включительно.