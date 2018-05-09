Чем запомнилось 9 мая в столице: "Бессмертная дивизия", задержания и компьютерные ветераны

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Утром 9 мая в столице проходят мероприятия ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Корреспондент Gazeta.ua находится на месте проведения акции "Бессмертная дивизия", организованной "Оппозиционным блоком". У одного из присутствующих обнаружили оружие.

Полиция перекрыла ул. Мазепы от метро Арсенальной в парк Славы. Пропускают всех через металлоискатели.

На Арсенальной площади собрались люди с портретами своих родственников погибших во Второй мировой войне. Акцию свою называют "Бессмертная дивизия".

По ул. Мазепы стоят солдаты с украинскими флагами.

У металлоискателей также собрались националисты из добровольческого движения ОУН. Их в середину не пускают.

Полиция задержала мужчину возле металлоискателей у метро Арсенальная. Он попытался прорваться внутрь.

Полицейские заявили, что у задержанного было оружие. Его повезли в Печерский райотдел милиции.

По непроверенным данным, задержанный - председатель общественной организации "Монолит" из города Бровары.

Силовики продолжают не пускать националистов из ОУН на ул. Мазепы. Здесь сформировалась колонна акции "Бессмертная дивизия" - люди пришли с фотографиями родственников, погибших во Второй мировой войне. Среди колонны есть ветераны. Также присутствовали депутаты от "Опоблоку" Нестор Шуфрич, Вадим Новинский, Юрий Бойко.

В сети показали видео задержания активиста.

На место проведения "Бессмертной дивизии" пришли люди в костюмах орков и других отрицательных персонажей. Называют себя партия "Демократическая орда". Принесли изображения персонажей компьютерных игр и фильмов, в частности Терминатора. Все они погибли тот или иной героической смертью, указано на плакатах. Большинство из них - персонажи игры World of Warcraft, сокращенно - WoW. Аббревиатура похожа на российскую "Вов" - "Великая отечественная война".

Автор: Gazeta.ua Активисты называются себя партия "Демократическая орда". Принесли на акцию "Бессмертной дивизии" изображение погибших вымышленных персонажей

Автор: Gazeta.ua Активисты называются себя партия "Демократическая орда". Принесли на акцию "Бессмертной дивизии" изображение погибших вымышленных персонажей

С самого утра у Вечного огня в парке Славы состоялись официальные мероприятия при участии власти.

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День Победы над нацизмом во Второй мировой войне - государственный праздник и выходной день в Украине. Его официально отмечают 9 мая с 2016 года. Заменил советский праздник "День Победы", которое отмечали в СССР, а затем в Украине до 2015 года включительно.