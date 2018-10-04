"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы

Автор: gazeta.ua Ворскла уступила Спортингу на последних минутах матча

На первую игру Лиги Европы в Полтаве заранее приготовились. Обновили стадион, позаботились об инфрастурктуре и безопасности. Даже болельщики были в предвкушении острых футбольных баталий, поэтому пришли преждевременно и больших очередей до стадиона "Ворскла" имени А. Бутовского не было.

"Хочется, чтобы победила полтавская команда, но результат для меня не важен. Хочу увидеть качественный футбол. С португальской командой будет сложно, ведь там очень техничные игроки. Лишь бы наши не сдулись перед серьезным противником", - рассказал Аркадий Демченко, болельщик ФК "Ворскла" с 20-летним стажем. Постоянно поправляет зелено-белую розу и перечитывает программу матча.

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Первый тайм прошел очень эмоционально, каждый успешный пас полтавских футболистов икликав бурю эмоций на стадионе. Даже после многолетней паузы все секторы проиграли большую футбольную волну, которую поддержали болельщики. После гола Владислава Кулача поддержка только росла.

После перерыва игра сравнялась и переросла в позиционный поединок. Температура в 7 градусов выше нуля помогла португальской делегации перейти со стадиона до комфортного помещения.

"Взял всю зимнюю одежду. Уже в Полтаве пришлось купить шерстяной сверт, но все равно здесь очень холодно. Объяснили в отеле, что это только осень, поэтому даже не представляю, как выживают здесь люди зимой. Не понимаю, почему вообще в таком холоде кто-то должен жить. Это же сплошное страдание. Только кофе или чай спасают, но только на несколько минут", - сказал Санти Лопеш, болельщик "Спортинга".

Полтавчане отошли в оборону и перекрывали атаки игроков из Лиссабона. После удачной для "Спортинга" двойной замены оба футболиста отличились в вортах Богдана Шуста.

Проигрыш на последних минутах огорчил украинских болельщиков.

"Приехал из Харькова специально на игру. Уже позвонил куму и сказал, чтобы открывал шампанское за победу полтавчан. Тут на последних секундах матча так проиграть. Помню, что не первый раз упускаем свой шанс именно после 90-й минуты. Нельзя так расслабляться, надо было замены делать", - рассказал Аркадий Демченко, вытирает слезы у дочери, которую взял с собой на матч.

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На послематчевых конференция главные тренеры благодарили болельщиков за праздник футбола.

"Давно в Полтаве не было такой поддержки. Мы это чувствовали, поэтому играли так как смогли и даже больше. Обидно проигрывать, но соперник очень сильный и быстрый, а скамейка запасных сейчас очень короткая. Не хватало именно тех игроков, которые недавно были травмированы. Будем показывать хороший футбол, если такая поддержка будет постоянно", - сказал Василий Сачко, главный тренер полтавской команды.

Тренеры обеих команд благодарили противника за игру.

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"Очень хорошо, что мы так мало пропустили. "Ворскла" очень мощная команда и против нее сложно играть. Хорошо отработали две замены, игроки усилили игру и оба отличились. Сама атмосфера была праздничной, стадион жил футболом и было очень радостно видеть такую игру. Мы верили в победу и наша вера была сильна", - сказал главный тренер "Спортинга" Жозе Перейру.

Во 2 туре группового раунда Лиги Европы "Ворскла" в родных стенах уступила "Спортингу" - 1:2. Соперники имели проблемы с составом: матч в Полтаве пропустил лучший бомбардир "Спортинга" двух предыдущих сезонов Бас Дост, также не сыграют экс-защитник "Барселоны" Жереми Матье и игрок сборной Аргентины Родриго Баталья, как и юный голкипер Луис Максиміано. Полтавчанам не помог травмирован Александр Кобахидзе, который повредил плечо и выбыл до конца года. Место грузинского легионера на правом фланге полузащиты занял Александр Скляр, который является номинальным центральным хавбеком.