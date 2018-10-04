 
Ексклюзивы
1/5
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 4419
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 1035
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 990
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1467
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1017
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1197
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 594
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2124
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 12456
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4878
Фото
Все фото
11
12
3
9
5
&quot;Праздник футбола&quot; - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
В Полтаве подземные переходы сделают за 24 миллиона
В Полтаве подземные переходы сделают за 24 миллиона
Ищут свидетелей ДТП в Супруновке
Ищут свидетелей ДТП в Супруновке
&quot;Дайте сальца обалденного&quot; - как живет рынок с самым вкусным украинским салом
"Дайте сальца обалденного" - как живет рынок с самым вкусным украинским салом
&quot;Борьба продолжается&quot; - в Полтаве заблокировали городской совет
"Борьба продолжается" - в Полтаве заблокировали городской совет
Видео
Все видео
Девушки избили иностранцев возле ночного клуба
Девушки избили иностранцев возле ночного клуба
На Сорочинской ярмарке установили рекорд Украины
На Сорочинской ярмарке установили рекорд Украины
"Люди воюют, а мы сидим или гуляем" - уроженец Судана вступил в ряды ВСУ
"Люди воюют, а мы сидим или гуляем" - уроженец Судана вступил в ряды ВСУ
В Полтаве горит общественный транспорт
В Полтаве горит общественный транспорт
Беженец из Бангладешу потерял семью после теракта
Беженец из Бангладешу потерял семью после теракта
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 342
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1242
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5184
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9594
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 октября 2018
Просмотров: 216
Проминувши Божки
Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через ...
четверг, 04 октября 2018 23:20

"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
11

  Комментировать

Автор: gazeta.ua
  Ворскла уступила Спортингу на последних минутах матча
Ворскла уступила Спортингу на последних минутах матча

На первую игру Лиги Европы в Полтаве заранее приготовились. Обновили стадион, позаботились об инфрастурктуре и безопасности. Даже болельщики были в предвкушении острых футбольных баталий, поэтому пришли преждевременно и больших очередей до стадиона "Ворскла" имени А. Бутовского не было.

"Хочется, чтобы победила полтавская команда, но результат для меня не важен. Хочу увидеть качественный футбол. С португальской командой будет сложно, ведь там очень техничные игроки. Лишь бы наши не сдулись перед серьезным противником", - рассказал Аркадий Демченко, болельщик ФК "Ворскла" с 20-летним стажем. Постоянно поправляет зелено-белую розу и перечитывает программу матча.

Ворскла уступила Спортингу на последних минутах матча
Фото: gazeta.ua
Ворскла уступила Спортингу на последних минутах матча
Ворскла уступила Спортингу на последних минутах матча
Ворскла уступила Спортингу на последних минутах матча
Ворскла уступила Спортингу на последних минутах матча

Первый тайм прошел очень эмоционально, каждый успешный пас полтавских футболистов икликав бурю эмоций на стадионе. Даже после многолетней паузы все секторы проиграли большую футбольную волну, которую поддержали болельщики. После гола Владислава Кулача поддержка только росла.

После перерыва игра сравнялась и переросла в позиционный поединок. Температура в 7 градусов выше нуля помогла португальской делегации перейти со стадиона до комфортного помещения.

"Взял всю зимнюю одежду. Уже в Полтаве пришлось купить шерстяной сверт, но все равно здесь очень холодно. Объяснили в отеле, что это только осень, поэтому даже не представляю, как выживают здесь люди зимой. Не понимаю, почему вообще в таком холоде кто-то должен жить. Это же сплошное страдание. Только кофе или чай спасают, но только на несколько минут", - сказал Санти Лопеш, болельщик "Спортинга".

Полтавчане отошли в оборону и перекрывали атаки игроков из Лиссабона. После удачной для "Спортинга" двойной замены оба футболиста отличились в вортах Богдана Шуста.
Проигрыш на последних минутах огорчил украинских болельщиков.

"Приехал из Харькова специально на игру. Уже позвонил куму и сказал, чтобы открывал шампанское за победу полтавчан. Тут на последних секундах матча так проиграть. Помню, что не первый раз упускаем свой шанс именно после 90-й минуты. Нельзя так расслабляться, надо было замены делать", - рассказал Аркадий Демченко, вытирает слезы у дочери, которую взял с собой на матч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сачко назвал главную ошибку в матче со "Спортингом"

На послематчевых конференция главные тренеры благодарили болельщиков за праздник футбола.

"Давно в Полтаве не было такой поддержки. Мы это чувствовали, поэтому играли так как смогли и даже больше. Обидно проигрывать, но соперник очень сильный и быстрый, а скамейка запасных сейчас очень короткая. Не хватало именно тех игроков, которые недавно были травмированы. Будем показывать хороший футбол, если такая поддержка будет постоянно", - сказал Василий Сачко, главный тренер полтавской команды.

Тренеры обеих команд благодарили противника за игру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ворскла" - "Спортинг" 1:2. Полтавчане уступили на последних минутах

"Очень хорошо, что мы так мало пропустили. "Ворскла" очень мощная команда и против нее сложно играть. Хорошо отработали две замены, игроки усилили игру и оба отличились. Сама атмосфера была праздничной, стадион жил футболом и было очень радостно видеть такую игру. Мы верили в победу и наша вера была сильна", - сказал главный тренер "Спортинга" Жозе Перейру.

Во 2 туре группового раунда Лиги Европы "Ворскла" в родных стенах уступила "Спортингу" - 1:2. Соперники имели проблемы с составом: матч в Полтаве пропустил лучший бомбардир "Спортинга" двух предыдущих сезонов Бас Дост, также не сыграют экс-защитник "Барселоны" Жереми Матье и игрок сборной Аргентины Родриго Баталья, как и юный голкипер Луис Максиміано. Полтавчанам не помог травмирован Александр Кобахидзе, который повредил плечо и выбыл до конца года. Место грузинского легионера на правом фланге полузащиты занял Александр Скляр, который является номинальным центральным хавбеком.

Автор: Денис СКРЫЛЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 103524
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 78437
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 51727
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 47701
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 31189
Полтава
В школе отравилась крысиным ядом
В школе отравилась крысиным ядом Просмотров: 108
Сами себе хозяева: крестьяне собственноручно ремонтируют дорогу
Сами себе хозяева: крестьяне собственноручно ремонтируют дорогу Просмотров: 378
В Полтаве подземные переходы сделают за 24 миллиона
В Полтаве подземные переходы сделают за 24 миллиона
12
 Просмотров: 720
Цену на проезд в маршрутках и троллейбусах уменьшили на 1 грн
Цену на проезд в маршрутках и троллейбусах уменьшили на 1 грн Просмотров: 2844
Маршрутка влетела в молоковоз: погибла пассажирка
Маршрутка влетела в молоковоз: погибла пассажирка Просмотров: 711
Больше всего комментируют
149
У Порошенко назвали мораторий на русскоязычный контент идиотским
17
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
14
Винник назвал Майдан искусственным
9
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 157
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua