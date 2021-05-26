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среда, 26 мая 2021 13:59

Почтальон провернула аферу с коммунальными платежами пенсионеров

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Почтальон провернула аферу с коммунальными платежами пенсионеров
Укрпочта ищет нового почтальона в Собковку. Фото: Национальная полиция

Руководитель почтового отделения в селе Собковка Уманского района Черкасской области Людмила Крючкова несколько месяцев обворовывала пенсионеров. Принимала у людей плату за коммунальные услуги, выдавала квитанции, но деньги оставляла себе.

Афера всплыла, когда в полицию обратился 65-летний пенсионер. Заявил, что за коммуналку платит регулярно, но долг растет.

"Почтальон устроилась на работу более 11 лет назад. Тогда приехала к нам из России вместе с маленьким сыном, - рассказывает староста села Зинаида Абраменко. - Жила в Санкт-Петербурге, пока не развелась с мужем. Их сын уже вырос и уехал на заработки в Польшу".

Женщина завела сожителя. Вместе выпивали. Когда не хватило денег, решила взять чужие.
"У меня или других людей брала деньги и все платежи перечисляла. А средства тех из пенсионеров, кто точно не поедет в Умань сверять квитанции, забирала себе. Украла 15 тысяч гривен", - говорит староста.

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Укрпочта уволила сотрудницу с работы. Сейчас она - подсобный рабочий на строительстве у селян. Правоохранители объявили ей подозрение в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.

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