Официант рассказал о неудачном опыте работы

Студент рассказал о работе официанта. Фото: k2bar.com

19 - летний студент Роман Мазур из Винницы устроился на работу официантом. Парень рассказал Gazeta.ua, почему он разочаровался в этой профессии.

"Долго искал работу на лето. Через интернет нашел вакансию официанта. Пришел на собеседование в ресторан. Директор рассказал правила работы. В обязанности официанта входит натирать посуду, обслуживать гостей. Запрещается покидать заведение в течение дня. Обед - 15 минут. За то, что вилка упадет на пол - штраф 700 грн. За каждую грязную подставку под приборы - 50 грн. Зарплата - 200 грн в день. То есть за месяц зарплата будет примерно 4000 грн", - говорит Роман.

Стажировка длится неделю. Не оплачивается. В первый день постоянно ходил за официантами и смотрел, как они работают. Через несколько дней сдал меню и начал обслуживать столы.

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"Официанты убирают заказ из кухни. Там негде развернуться. Пол грязный и скользкий. Есть три повара, все мужчины кавказской национальности с бородой. Не носят маски для бороды, головной убор есть только у одного. О санитарных нормах здесь не слышали", - рассказал парень.

Ресторан часто заказывают под банкеты. Когда гости приносят с собой алкоголь - официанты и администраторы отливают немного себе и пьют на рабочем месте. Был случай, когда их систему разоблачили - уволили 2 официанта и администратора.

Рабочий день с 8:00 - 23:00. Домой приходил в 3 ночи, потому что приходилось ставить столы на место и убирать, из-за недостатка персонала. Пока убирали находили тараканов на кухне, в зале.

На вторую неделю моей работы подростки праздновали день рождения. Родители договорились с администратором, чтобы дети пили алкоголь. Они развлекались, вышли на улицу. Когда зашли обратно - было слышно резкий запах травы. Вызвали полицию. Те завели уголовное дело и директору пришлось закрыть ресторан.

"За 2 недели работы насчитали 2000 грн. Из них 200 вычислили за недомытые подставки и 700 за то, что прибор случайно упал на пол. На руки получил 1100 грн. Чаевых почти не было. Однажды дали 100 грн. Пришлось их делить с баром и кухней", - говорит Роман Мазур.

В Одессе официанты зарабатывают меньше - от 200 до 300 грн в день. В соседней Польше можно получить от 2 тыс грн в день.