Официант рассказал о неудачном опыте работы

 
Ексклюзивы
1/5
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке"
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке"
Просмотров: 1575
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1431
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1359
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4779
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1476
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 288
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 315
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7776
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 369
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 495
Фото
Все фото
3
23
5
11
4
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
&quot;Писатель должен быть добрым псом&quot; — Забужко на &quot;Острове Европа&quot;
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
Японские вареники и панкейки: какие блюда готовят дети в кулинарном лагере
Японские вареники и панкейки: какие блюда готовят дети в кулинарном лагере
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу &quot;Остров Европа&quot;
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу "Остров Европа"
Видео
Все видео
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 360
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2043
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3159
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5472
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 1008
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
четверг, 20 июня 2019 12:23

Официант рассказал о неудачном опыте работы

  Комментировать
Официант рассказал о неудачном опыте работы
Студент рассказал о работе официанта. Фото: k2bar.com

19 - летний студент Роман Мазур из Винницы устроился на работу официантом. Парень рассказал Gazeta.ua, почему он разочаровался в этой профессии.

"Долго искал работу на лето. Через интернет нашел вакансию официанта. Пришел на собеседование в ресторан. Директор рассказал правила работы. В обязанности официанта входит натирать посуду, обслуживать гостей. Запрещается покидать заведение в течение дня. Обед - 15 минут. За то, что вилка упадет на пол - штраф 700 грн. За каждую грязную подставку под приборы - 50 грн. Зарплата - 200 грн в день. То есть за месяц зарплата будет примерно 4000 грн", - говорит Роман.

Стажировка длится неделю. Не оплачивается. В первый день постоянно ходил за официантами и смотрел, как они работают. Через несколько дней сдал меню и начал обслуживать столы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бариста поделилась секретами и тонкостями заработков

"Официанты убирают заказ из кухни. Там негде развернуться. Пол грязный и скользкий. Есть три повара, все мужчины кавказской национальности с бородой. Не носят маски для бороды, головной убор есть только у одного. О санитарных нормах здесь не слышали", - рассказал парень.

Ресторан часто заказывают под банкеты. Когда гости приносят с собой алкоголь - официанты и администраторы отливают немного себе и пьют на рабочем месте. Был случай, когда их систему разоблачили - уволили 2 официанта и администратора.

Рабочий день с 8:00 - 23:00. Домой приходил в 3 ночи, потому что приходилось ставить столы на место и убирать, из-за недостатка персонала. Пока убирали находили тараканов на кухне, в зале.

На вторую неделю моей работы подростки праздновали день рождения. Родители договорились с администратором, чтобы дети пили алкоголь. Они развлекались, вышли на улицу. Когда зашли обратно - было слышно резкий запах травы. Вызвали полицию. Те завели уголовное дело и директору пришлось закрыть ресторан.

"За 2 недели работы насчитали 2000 грн. Из них 200 вычислили за недомытые подставки и 700 за то, что прибор случайно упал на пол. На руки получил 1100 грн. Чаевых почти не было. Однажды дали 100 грн. Пришлось их делить с баром и кухней", - говорит Роман Мазур.

В Одессе официанты зарабатывают меньше - от 200 до 300 грн в день. В соседней Польше можно получить от 2 тыс грн в день.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Официант рассказал о неудачном опыте работы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июня

12 тыс. погибших: как недовольные крестьяне ворвались в Умань

"Русскую Америку" продали за бесценок

Самое читаемое
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 42951
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 1 Просмотров: 42319
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 30384
Едва прикрывало грудь: Эмили Ратаковски позировала на пляже в микро-бикини
Едва прикрывало грудь: Эмили Ратаковски позировала на пляже в микро-бикини
5
 Просмотров: 23758
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко Просмотров: 21467
Винница
Реконструкция улиц и ремонт дорог: назвали самые дорогие проекты города
Реконструкция улиц и ремонт дорог: назвали самые дорогие проекты города Просмотров: 621
Молния убила двух аистов
Молния убила двух аистов
 Просмотров: 1143
Бариста поделилась секретами и тонкостями заработков
Бариста поделилась секретами и тонкостями заработков
 Просмотров: 234
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
3
 Просмотров: 4194
Мужчина убил жену, а потом - себя
Мужчина убил жену, а потом - себя Просмотров: 900
Больше всего комментируют
34
Тимошенко срочно нужны выборы
30
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
26
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
25
У каких партий больше шансов попасть в Раду
5
Ветераны АТО и волонтеры Черниговщины определились со своим кандидатом в Раду
Голосов: 1282
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua