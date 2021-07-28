Одесскую квартиру Михаила Жванецкого превратят в музей

В квартире Михийла Жванецкого откроют коммунальный музей. Фото: dumskaya.net

Из одесской квартиры известного советского писателя-сатирика Михаила Жванецкого на ул. Старопортофранковской, 133 сделают коммунальный музей.

Об этом сообщает одесский интернет-портал "Думская".

Соответствующий проект решения о создании коммунального учреждения "Одесский муниципальный музей-квартира Михаила Жванецкого" рассмотрели в среду 28 июля на сессии Одесского горсовета. "За" решение проголосовали 49 депутатов.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, он разговаривал с вдовой Жванецкого, и она дала согласие на создание музея в квартире, где писатель жил много лет.

Управлять музеем будет директор, назначаемый на пять лет по конкурсу.

"Учреждение создано с целью изучения, сохранения, использования и популяризации памятников и информации, связанной с жизнью и творчеством выдающегося писателя и сатирика Михаила Жванецкого, а также для привлечения граждан к достижениям национальной литературы", - говорится в проекте решения о создании музея.

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Музейные собрания самого Жванецкого, которые хранятся в квартире, с согласия родственников будут переданы в пользование коммунальному учреждению.

Деятельность музея будет финансироваться за счет бюджета города. В пояснительной записке к проекту решения указано, что предварительно речь идет о 850 тыс. грн. Правда, не уточняется, на какой период эта сумма выделяется.

6 ноября 2020 года в 87-летнем возрасте умер известный советский и российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Представитель писателя сообщил, что смерть писателя наступила из-за болезней. В 2019-м у Михаила Михайловича обнаружили рак простаты.

За месяц до смерти Жванецкий заявил, что заканчивает карьеру - как на сцене, так и на телевидении. Сатирик объяснил это возрастом и рассказал, что остаток жизни хочет провести дома.