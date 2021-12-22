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среда, 22 декабря 2021 11:32

Одесские ученики примут участие в космическом проекте Илона Маска

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Одесские ученики примут участие в космическом проекте Илона Маска
Ученикам дали шанс оформить участие в проекте Маска. Фото: Reuters

Одесские лицеисты прошли отбор в орбитальный проект Илона Маска.

Ученики Ришельевского лицея проведут научное исследование по формированию кристаллов кровяной соли, которая используется в реактивных двигателях, как в земных, так и в условиях невесомости, сообщила руководитель проекта, преподаватель физики лицея Анастасия Маслечко в эфире Live Studio 20 декабря.

"Предложение лицеистов Никиты Скрипника и Андрея Гриба провести научное исследование роста кристаллов кровяной соли в условиях космоса поддержали в Малой академии наук. Позже идея заинтересовала американских ученых и прошла отбор для участия в 16-й миссии космических проектов SpaceX", - сказала Маслечко.

Ученикам позволят герметизировать мини-лабораторию для доставки ракетой компании Маска Falcon 9 с мыса Канаверал на Международную космическую станцию, где в течение двух недель будут проводить исследование. Оно позволит выяснить, влияет ли невесомость на формирование кристаллов кровяной соли, их размеры и форму в условиях невесомости.

Исследование будет проходить одновременно в земных и космических условиях. На станции его проведут в 2022 году американские астронавты под контролем лицеистов благодаря установлению прямой связи с Одессой. После завершения исследования сравнят результаты влияния невесомости на формирование кристаллов кровяной соли, которые используются в реактивных двигателях, а также в глюкометрах для диабетиков.

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заплатит $100 млн за создание лучшей технологии по улавливанию и сохранению углекислого газа. Он объявил конкурс на своей странице в Twitter.

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