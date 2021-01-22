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пятница, 22 января 2021 08:45

Маск объявил конкурс с наградой в $100 млн

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Маск объявил конкурс с наградой в $100 млн
Маск обещал поподробнее рассказать об условиях следующей недели. Фото: Reuters

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заплатит $100 млн за создание лучшей технологии по улавливанию и сохранению углекислого газа.

Он объявил конкурс на своей странице в Twitter и обещал подробнее рассказать об условиях на следующей неделе.

"Я пожертвую 100-миллионный приз за лучшую технологию улавливания углерода", - написал Маск.

Имеется в виду процесс, включающий отделение углекислого газа (СО2) от промышленных и энергетических источников, а также его долгосрочную изоляцию от атмосферы. Целью этого процесса является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.

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Маск планирует распродать все свое имущество. На такие шаги он пойдет ради заселения Марса, которое требует огромных финансовых вложений.

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