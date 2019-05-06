Нетрезвый водитель допустил столкновение на встречной полосе

 
Ексклюзивы
1/5
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1854
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5004
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1746
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1818
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 2943
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5366
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6651
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
14 Просмотров: 13077
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Просмотров: 3413
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2502
Фото
Все фото
14
6
21
10
29
В Полтаве заметили коммунистов - фото
В Полтаве заметили коммунистов - фото
&quot;Воспитал не одно поколение патриотов&quot; - на Полтавщине попрощались с погибшим воином
"Воспитал не одно поколение патриотов" - на Полтавщине попрощались с погибшим воином
Пасхи, домашняя колбаса и медовуха - в центре Полтавы ярмаркуют (фото)
Пасхи, домашняя колбаса и медовуха - в центре Полтавы ярмаркуют (фото)
Пушкин снимает шляпу перед Гоголем - показали новые скульптуры в Полтаве
Пушкин снимает шляпу перед Гоголем - показали новые скульптуры в Полтаве
Годовщину Николая Гоголя на его малой родине отметили ярко
Годовщину Николая Гоголя на его малой родине отметили ярко
Видео
Все видео
Показали, как спасали бобра на рынке на Полтавщине
Показали, как спасали бобра на рынке на Полтавщине
Нечистоты из города сливают в русло реки - видео
Нечистоты из города сливают в русло реки - видео
Показали руины древнего храма в поле Полтавской
Показали руины древнего храма в поле Полтавской
Интервью
1/1
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1269
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 1224
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
понедельник, 06 мая 2019 12:06

Нетрезвый водитель допустил столкновение на встречной полосе

  Комментировать
Нетрезвый водитель допустил столкновение на встречной полосе
В Карловском районе Полтавской области столкнулись две легковушки. Фото: Прямой

5 мая в селе Поповка Карловского района Полтавской области столкнулись две легковушки. Один из водителей была нетрезв.

Об этом "Газете" рассказали в Карловской полиции.

"Водитель Mazda обгонял автомобиль. Не заметил, что по встречке едет "шестерка". Не избежал столкновения. Хорошо, что все живы, получили только легкие травмы", - сообщил Константин Лебедь, начальник Карловского райотдела полиции.

Водитель Mazda - житель соседней Варваровки, была нетрезв. Водитель "шестерки" - житель Поповки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дорожная техника превратилась в факел - пожар под Полтавой

5 мая на автодороге вблизи села Станишевка на Житомирщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3 автомобилей.

Автор: Анна ЛАКИЗА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нетрезвый водитель допустил столкновение на встречной полосе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Коммунисты захватили власть в Крыму

Украина и Германия заставили Россию пойти на мирные переговоры

Боксерский поединок во Львове впервые завершился нокаутом

"Бог любит пехоту": Украина впервые отмечает День пехотинцев

Башня разделила парижан на враждующие лагеря

Самое читаемое
Нетрезвый водитель допустил столкновение на встречной полосе
Нетрезвый водитель допустил столкновение на встречной полосе Просмотров: 117
Полтава
Дорожная техника превратилась в факел - пожар под Полтавой
Дорожная техника превратилась в факел - пожар под Полтавой
4
 Просмотров: 3303
В Полтаве внезапно умер преподаватель педуниверситета
В Полтаве внезапно умер преподаватель педуниверситета Просмотров: 3096
На сессии Полтавского областного совета не рассмотрели ни один вопрос повестки дня
На сессии Полтавского областного совета не рассмотрели ни один вопрос повестки дня
 Просмотров: 261
Как живут выходцы сел, затопленных Кременчугским морем - видео
Как живут выходцы сел, затопленных Кременчугским морем - видео
 Просмотров: 738
Благотворительный марафон поможет спасти музей
Благотворительный марафон поможет спасти музей
2
 Просмотров: 63
Больше всего комментируют
22
Зеленский готовит ответ России
13
Вятрович считает, что 9 мая не должно быть выходным
5
Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая
5
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
3
Рассказали, за что стоит поблагодарить Петру Порошенко
Голосов: 843
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua