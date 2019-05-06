Нетрезвый водитель допустил столкновение на встречной полосе

5 мая в селе Поповка Карловского района Полтавской области столкнулись две легковушки. Один из водителей была нетрезв.
Об этом "Газете" рассказали в Карловской полиции.
"Водитель Mazda обгонял автомобиль. Не заметил, что по встречке едет "шестерка". Не избежал столкновения. Хорошо, что все живы, получили только легкие травмы", - сообщил Константин Лебедь, начальник Карловского райотдела полиции.
Водитель Mazda - житель соседней Варваровки, была нетрезв. Водитель "шестерки" - житель Поповки.
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5 мая на автодороге вблизи села Станишевка на Житомирщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3 автомобилей.
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