Нетрезвый водитель допустил столкновение на встречной полосе

В Карловском районе Полтавской области столкнулись две легковушки. Фото: Прямой

5 мая в селе Поповка Карловского района Полтавской области столкнулись две легковушки. Один из водителей была нетрезв.

Об этом "Газете" рассказали в Карловской полиции.

"Водитель Mazda обгонял автомобиль. Не заметил, что по встречке едет "шестерка". Не избежал столкновения. Хорошо, что все живы, получили только легкие травмы", - сообщил Константин Лебедь, начальник Карловского райотдела полиции.

Водитель Mazda - житель соседней Варваровки, была нетрезв. Водитель "шестерки" - житель Поповки.

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5 мая на автодороге вблизи села Станишевка на Житомирщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3 автомобилей.