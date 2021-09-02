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четверг, 02 сентября 2021 05:53

Неизвестные раскопали захоронение жертв Холокоста

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Неизвестные раскопали захоронение жертв Холокоста
Вандалы раскопали захоронение жертв Холокоста. Фото: Ровенские новости

В Ровно, в урочище "Сосенки" неизвестные вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста.

На месте захоронения было обнаружено яму глубиной более 1,5 метра. Рядом валялись многочисленные кости, сообщает Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ).

"Копач испугался прохожих и покинул место преступления, оставив после себя все рабочие инструменты", — говорится в сообщении.

"Увидели яму, наверху прямо кости, в яме кости человеческие. Того, кто копал, кто-то напугал и он бросил там все, не маскируя яму. Там ведро, кости, кости наверху, перчатки. Была следственно-оперативная группа, снимали отпечатки пальцев с кирки, которую он покинул", — сказали в организации.

Правоохранители открыли уголовное производство. Если злоумышленника найдут, ему грозит ограничение свободы или лишение свободы на срок до трех лет.

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С 28 июня по 2 февраля 1944 Ровно был столицей оккупированной немцами Украины. Акция по уничтожению евреев в Ровно была организована главнокомандующим СС и полиции в тылу группы армий "Юг" обергруппенфюрером СС Фридрихом Екельном. В урочище "Сосенки" похоронено более 17,5 тыс. евреев.

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