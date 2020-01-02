Назвали малоизвестные туристические деревни Закарпатья

Закарпатские села имеют много туристических достопримечательностей. Фото: www.mukachevo.net

Закарпатский краевед Федор Шандор обнародовал список сел Закарпатья, в которых туристы могут найти для себя много интересного.

В селе Ворочево Перечинского района можно увидеть археологические раскопки периода палеолит и мезолит, золотую студню, скалу Дырявый камень, пещеру Медвежья гора, монастырь, Синее болото, Ворочевское озеро, урочище Скалка, место боя Карпатской Сечи в 1939 году, пишет Мукачево.net

В селе Грабово Мукачевского района являются лечебные Соленые Млаки, пещера повстанцев, остатки немецкой колонии, руины швабского храма, источник минеральной воды, место битвы со шведской армией, рудник андезита, Черный лес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самые интересные места для путешествий в 2020-м

Село Паладь Комаровцы Ужгородского района удивит провинциально-римским поселением Острув, древним храмом села ХИV века.

В Березниках Свалявского района можно увидеть дворец Чонок семьи Шенборн, могилу графини Эммы Шенборн, древний дуб, минеральный источник, форельное хозяйство.

В селе Белин Раховского района будет интересно открыть для себя первую мини-гидроэлектростанцию ​​в Закарпатье, деревянный храм XIX века, музей макетов храмов, историческое лесное хозяйство "Кроце", форельное хозяйство, минеральные источники.

Беласовица Воловецкого района интересное остатками чешской оборонительной линии Масарика, обелиском Масарика на горе Пикуй. Также здесь есть горнолыжный подъемник и сыроварня.

В селе Люта Великоберезнянского района можно увидеть остатки водных мельниц, место швабской колонии, Лютянскую перевал, австро-венгерскую школу 1862, уникальный обычай "собитки".

Село Бронька Иршавского района удивит руинами Бронецкого замка, историческим урочищем Плитка и долиной белоцвета.

9 украинских городов получили награды "За развитие туристической индустрии".В номинации "Лучшие малые города Украины" победителями стали Каменец-Подольский и Трускавец. А в номинации "Лучшие средние города Украины" - Запорожье, Ивано-Франковск и Луцк. Лидерами категории "Лучшие крупные города Украины" стали Львов, Киев, Одесса и Харьков.