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суббота, 17 августа 2019 11:03

На "украинском евровидении" во Львове впервые сегодня выберут лучшего исполнителя из десятки

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На &quot;украинском евровидении&quot; во Львове впервые сегодня выберут лучшего исполнителя из десятки
Впервые выберут победителя из молодых исполнителей-финалистов. Фото: Галина Гузьо

17 августа, состоится гала-концерт Ukrainian Song Project 2019. На сцене "Арены Львов" выступят звездные хедлайнеры, а также - десятка финалистов, среди которых впервые в истории проекту выберут победителя.

Ukrainian Song Project году проходит уже в четвертый раз, однако впервые экспертное жюри выберет одного победителя среди 10 финалистов.

Финалистами Ukrainian Song Project 2019 стали ХАС, Grohotsky, Юра Самовилов. Вместе, KHAYAT, Артем Кай, Arturro Mass, On I Ona, TVORCHI, группа [O] ​​и Шестое чувство. 17 августа они выступят на одной сцене с хедлайнерами: Тиной Кароль, группами "Без ограничений", DILEMMA, ENEJ (Польша), а также с Melovin, Арсен Мирзоян, Alyosha, TARABAROVA, Jerry Heil и другими.

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Каждый финалист уже одержал победу, ведь он получил возможность спеть перед тысячами зрителей "Арены Львов" и миллионами украинский, которые увидят телезапись концерта. По словам жюри, десятку лучших выбирали из более 300 заявок. При этом эксперты оценивали оригинальное звучание, современность и креативность.

Ukrainian Song Project преследует глобальную цель - помочь молодым певцам и группам на полную реализовать свой творческий потенциал.

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Дата
17
августа

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