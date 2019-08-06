"Свежая кровь" украинского шоу-биза выступит 17 августа на одной сцене во Львове с Тиной Кароль, "Без обмежень", Enej

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 171
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 1233
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1773
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3501
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 12141
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 14526
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 729
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2817
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3303
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2907
Фото
Все фото
25
3
36
13
20
Вернуться в Киевскую Русь: чем удивлял средневековый фестиваль
Вернуться в Киевскую Русь: чем удивлял средневековый фестиваль
Художник из Кувейта впервые показал выставку за пределами своей страны
Художник из Кувейта впервые показал выставку за пределами своей страны
&quot;Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?&quot; - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Изящная резьба и уникальный забытый стиль: показали единственный в Украине дом-&quot;закопянку&quot;
Изящная резьба и уникальный забытый стиль: показали единственный в Украине дом-"закопянку"
Видео
Все видео
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
Показали одежду горожан средневекового Львова
Показали одежду горожан средневекового Львова
Пьяный на скутере устроил гонки с патрульными
Пьяный на скутере устроил гонки с патрульными
Пройдет Международный фестиваль архитектуры и искусств "Вежа"
Пройдет Международный фестиваль архитектуры и искусств "Вежа"
На Львовщине прощаются с офицерами, погибшими в авиакатастрофе вертолета Ми-8 (фото)
На Львовщине прощаются с офицерами, погибшими в авиакатастрофе вертолета Ми-8 (фото)
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3528
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 729
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7344
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2817
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 693
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
вторник, 06 августа 2019 15:55

"Свежая кровь" украинского шоу-биза выступит 17 августа на одной сцене во Львове с Тиной Кароль, "Без обмежень", Enej

  Комментировать

17 августа во Львове на стадионе "Арена Львов" состоится музыкальное событие года - Ukrainian Song Project. Мощный проект с новым современным "лицом" страны обещает привлечь международный интерес и представить будущих звезд украинской сцены.

Сейчас украинский медиабизнес - на подъеме. Модернизированная музыка без ограничений и стандартов, самобытное звучание, прогрессивные идеи и решения - творчество артистов реформаторов абсолютно конкурентоспособное с западным рынком. Талантливые имена смело врываются в пространство - чтобы со стремлением обогащать искусство и популяризировать нацию далеко за ее пределами.

В этом году уже в четвертый раз стадион "Арена Львов" представит телевизионное действо Ukrainian Song Project.
17 августа во мистi Льва соберутся настоящие селебритиз и звезды шоу-бизнеса. Десять финалистов - молодых артистов, которые прошли конкурсный отбор, споют на одной сцене с хедлайнерами: Тиной Кароль, "Без ограничений", DILEMMA, ENEJ (Польша), Melovin, Арсен Мирзоян, Alyosha, Tarabarova, Jerry Heil, Ivan Navi и другие.

 

Ukrainian Song Project преследует глобальную цель - помочь молодым певцам и группам на полную реализовать свой творческий потенциал. Это стартовая площадка для одаренных музыкантов: оргкомитет традиционно провел конкурсный отбор, по результатам голосования которого десятка финалистов получила возможность спеть на "Арене Львов". Финалистами этого года стали: ХАС, Grohotsky, Юра Самовилов. Вместе, KHAYAT, Артем Кай, Arturro Mass, On I Ona, TVORCHI, группа [O], Шестое чувство.

Состав членов жюри этого года: музыкальный продюсер, певец, музыкальный продюсер национального отбора песенного конкурса "Евровидение" Руслан Квинта, музыкальный продюсер телеканала "Украина" и продюсер "Музыкальная Платформа Украины" Геннадий Витер, продюсер музыкального телеканала М2 Роман Муха, исполнительный директор Национального проекта "Украинская песня / Ukrainian Song Project", основатель Kontramarka.ua и лейбла "Контрамарка" Александр Порядченко, главный редактор онлайн-журнала Karabas Live, экс-редактор журналов Esquire и Viva Игорь Панаса, основатель, организатор и гене ный продюсер Национального проекта "Украинская песня / Ukrainian Song Project" Тарас Курчик, продюсер радиостанций Люкс ФМ и Nostalgie 99 fm Евгений Фешак, продюсер, owner / СЕО Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В августе отгремит фестиваль "Музыка в старом Львове"

"Мы хотим дарить родной стране радость и классные инициативы - украинская мелодика уникальная, о ней должны знать повсюду. Ukrainian Song Project, прежде всего, - это праздник музыки, открытий и объединения. Кстати, со следующего года наш проект стартует в международном пространстве - конкурсные отборы пройдут в США, Канаде и Италии. Давайте творить музыкальную историю вместе! " - говорит Тарас Курчик, генеральный продюсер проекта.

Ukrainian Song Project традиционно проходит при поддержке Кабинета министров Украины, Министерства культуры Украины, Львовского областного совета и Львовской облгосадминистрации. Кроме того, уже четыре года подряд проект поддерживает Игорь Васюник.

Билеты на большой концерт "Ukrainian Song Project" 17 августа на "Арене Львов":
https://lviv.kontramarka.ua/uk/event/ukrainska-pisna-45882-76139.html

К 27-й годовщине независимости Украины состоялся концерт в рамках масштабного проекта "Украинская песня / Ukrainian Song Project". На "Арене Львов" выступили 27 популярных украинских артистов. Среди них: "Вопли Видоплясова", Pianoбой, Александр Пономарев, Злата Огневич, О.Torvald, Alyosha, MELOVIN, Tayanna, DILEMMA, Kadnay, Павел Табаков, Sonya Kay, Артем Пивоваров, Ivan NAVI.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Свежая кровь" украинского шоу-биза выступит 17 августа на одной сцене во Львове с Тиной Кароль, "Без обмежень", Enej». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

Создали военную формацию добровольцев

Оккупанты попали в засаду украинских воинов

От города остались одни развалины: на улицах горы обугленных трупов

Самое читаемое
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен 30 Просмотров: 44541
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
8
 1 Просмотров: 41542
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
4
 1 Просмотров: 25083
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 3 Просмотров: 19828
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
15
 Просмотров: 11655
Львов
Вернуться в Киевскую Русь: чем удивлял средневековый фестиваль
Вернуться в Киевскую Русь: чем удивлял средневековый фестиваль
25
 Просмотров: 1395
С большим сольным концертом выступит вокалистка Мария Максакова
С большим сольным концертом выступит вокалистка Мария Максакова Просмотров: 270
Пациент-беглец ворвался к пенсионерке и попытался совершить харакири
Пациент-беглец ворвался к пенсионерке и попытался совершить харакири Просмотров: 540
Художник из Кувейта впервые показал выставку за пределами своей страны
Художник из Кувейта впервые показал выставку за пределами своей страны
3
 Просмотров: 810
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
36
 Просмотров: 12150
Больше всего комментируют
30
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
8
Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах
7
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
5
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
3
Российских шаманов попросили потушить пожары Сибири
Голосов: 623
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua