"Свежая кровь" украинского шоу-биза выступит 17 августа на одной сцене во Львове с Тиной Кароль, "Без обмежень", Enej

17 августа во Львове на стадионе "Арена Львов" состоится музыкальное событие года - Ukrainian Song Project. Мощный проект с новым современным "лицом" страны обещает привлечь международный интерес и представить будущих звезд украинской сцены.

Сейчас украинский медиабизнес - на подъеме. Модернизированная музыка без ограничений и стандартов, самобытное звучание, прогрессивные идеи и решения - творчество артистов реформаторов абсолютно конкурентоспособное с западным рынком. Талантливые имена смело врываются в пространство - чтобы со стремлением обогащать искусство и популяризировать нацию далеко за ее пределами.

В этом году уже в четвертый раз стадион "Арена Львов" представит телевизионное действо Ukrainian Song Project.

17 августа во мистi Льва соберутся настоящие селебритиз и звезды шоу-бизнеса. Десять финалистов - молодых артистов, которые прошли конкурсный отбор, споют на одной сцене с хедлайнерами: Тиной Кароль, "Без ограничений", DILEMMA, ENEJ (Польша), Melovin, Арсен Мирзоян, Alyosha, Tarabarova, Jerry Heil, Ivan Navi и другие.

Ukrainian Song Project преследует глобальную цель - помочь молодым певцам и группам на полную реализовать свой творческий потенциал. Это стартовая площадка для одаренных музыкантов: оргкомитет традиционно провел конкурсный отбор, по результатам голосования которого десятка финалистов получила возможность спеть на "Арене Львов". Финалистами этого года стали: ХАС, Grohotsky, Юра Самовилов. Вместе, KHAYAT, Артем Кай, Arturro Mass, On I Ona, TVORCHI, группа [O], Шестое чувство.

Состав членов жюри этого года: музыкальный продюсер, певец, музыкальный продюсер национального отбора песенного конкурса "Евровидение" Руслан Квинта, музыкальный продюсер телеканала "Украина" и продюсер "Музыкальная Платформа Украины" Геннадий Витер, продюсер музыкального телеканала М2 Роман Муха, исполнительный директор Национального проекта "Украинская песня / Ukrainian Song Project", основатель Kontramarka.ua и лейбла "Контрамарка" Александр Порядченко, главный редактор онлайн-журнала Karabas Live, экс-редактор журналов Esquire и Viva Игорь Панаса, основатель, организатор и гене ный продюсер Национального проекта "Украинская песня / Ukrainian Song Project" Тарас Курчик, продюсер радиостанций Люкс ФМ и Nostalgie 99 fm Евгений Фешак, продюсер, owner / СЕО Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский.

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"Мы хотим дарить родной стране радость и классные инициативы - украинская мелодика уникальная, о ней должны знать повсюду. Ukrainian Song Project, прежде всего, - это праздник музыки, открытий и объединения. Кстати, со следующего года наш проект стартует в международном пространстве - конкурсные отборы пройдут в США, Канаде и Италии. Давайте творить музыкальную историю вместе! " - говорит Тарас Курчик, генеральный продюсер проекта.

Ukrainian Song Project традиционно проходит при поддержке Кабинета министров Украины, Министерства культуры Украины, Львовского областного совета и Львовской облгосадминистрации. Кроме того, уже четыре года подряд проект поддерживает Игорь Васюник.

Билеты на большой концерт "Ukrainian Song Project" 17 августа на "Арене Львов":

https://lviv.kontramarka.ua/uk/event/ukrainska-pisna-45882-76139.html

К 27-й годовщине независимости Украины состоялся концерт в рамках масштабного проекта "Украинская песня / Ukrainian Song Project". На "Арене Львов" выступили 27 популярных украинских артистов. Среди них: "Вопли Видоплясова", Pianoбой, Александр Пономарев, Злата Огневич, О.Torvald, Alyosha, MELOVIN, Tayanna, DILEMMA, Kadnay, Павел Табаков, Sonya Kay, Артем Пивоваров, Ivan NAVI.