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пятница, 02 августа 2019 10:32

В августе отгремит фестиваль "Музыка в старом Львове"

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В августе отгремит фестиваль &quot;Музыка в старом Львове&quot;
Состоится VI Международный музыкальный фестиваль "Музыка в старом Львове". Фото предоставлено организаторами

В течение 15-31 августа состоится VI Международный музыкальный фестиваль "Музыка в старом Львове".

Организаторы обещают более 10 событий, "каждое из которых будет демонстрировать многомерность, разнообразие и уникальность музыкальной культуры города", сообщает пресс-служба филармонии.

В этом году на фестивале объединят и создадут культурные мосты на разных уровнях. Это касается не только формирования масштабного художественного пространства в самых исторических локациях города, но также проведение между двумя соседними государствами - Украиной и Польшей. Этот замысел воплотят в проекте "102", который состоится 25 августа в приграничном поселке Нижанковичи. Он получил название от ветви железнодорожной линии, которая соединяет Нижанковичи и польский Перемышль.

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Третьим звеном фестиваля станет объединение в его пределах лучших украинских коллективов и музыкантов со Львова, Одессы и Киева, а также из Польши и США.

13 августа состоится предоткритие фестиваля "Музыка в старом Львове", в котором пресс-конференция мероприятия сочетается с оригинальным проектом "Новая квадромузикальная система". Концерт состоится при участии Академического камерного оркестра "Виртуозы Львова" (художественный руководитель - Сергей Бурко), на базе которого и сформировался фестиваль. Гостей ожидает интересная программа в не менее оригинальном акустическом решении: публика будет располагаться в центре, а исполнители сформируют 4 островка вокруг.

Вместе с львовскими солистами "Виртуозы Львова" 15 августа в Гарнизонном храме св. апостолов Петра и Павла также откроют фестиваль, а 21 августа витуплять в Кракове, где еще с 1976-го ежегодно в августе проводится фестиваль-побратим под названием "Музыка в старом Кракове" (Muzyka w StarymKrakowie). По словам организаторов, сотрудничество с самым польским фестивалем уже длится не один год, изрядно способствует активному обмену опытом и популяризации украинской музыкальной культуры в Европе.

В программе 6-го международного фестиваля "Музыка в старом Львове" гостей ожидают немало событий. Среди них концерты органной музыки с участием американской исполнительницы Гейл Арчер (16 августа), ведущей украинской органистки Елены Мацелюх (24 августа) и польского органиста Владислава Шиманского (25 августа) концерты барочной и классической музыки европейских и украинских художников в интересных исполнительских воплощениях. Например, проект "3 + 3" продлится в течение двух дней, 17 и 18 августа. В фойе Львовской национальной филармонии в исполнении Евгения Кострицкого (скрипка) и Елены Жуковой (клавесин) прозвучит полный цикл из шести сонат для скрипки и клавесина И.С. Баха, для чего во Львов привезут уникальный инструмент - клавесин нидерландского мастера, сделанный в 1968-м как точная копия большого французского клавесина XVIII в. и расписан вручную.

Музыка европейских и украинских мастеров прозвучит также в исполнении ансамбля свирельщиков "Дудалис", Академического инструментального ансамбля "Высокий замок", квинтета духовых инструментов солистов Львовской оперы, струнного квартета оркестра "Да Капо Украина" и многих других.

Концерты пройдут в знаковых для города локациях: в фойе Львовской национальной филармонии, гарнизонного храма св. апостолов Петра и Павла, Храме святого Иоанна Крестителя, Латинском кафедральном соборе и т.п., к которым присоединятся события типа open-air, пограничный украинский поселок Нижанковичи и польский город Краков. Многие события фестиваля будут бесплатными, поэтому посетить их смогут все желающие.

В Дубне Ровенской области в 19-й раз состоялся самый старый украинский рок-фестиваль "Тарас Бульба".За 3 дня на главной сцене сыграли 26 групп. Концерты здесь заканчивали луцкая MOTANKA, молдавский Infected Rain, киевский STONED JESUS, ивано-франковская KARNA, ровенские OT VINTA и харьковский "Танок на Майдане Конго".

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