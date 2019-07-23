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вторник, 23 июля 2019 13:27

"Свои любимые группы я когда-то открыла именно здесь" - отгремел легендарный рок-фестиваль "Тарас Бульба"
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Фото: Мар'яна Чорнієвич

В Дубне на Ровенщине девятнадцатый раз состоялся самый старый украинский рок-фестиваль "Тарас Бульба".

За три дня на главной сцене сыграли 26 групп. Концерты здесь заканчивали луцкая MOTANKA, молдавский Infected Rain, киевский STONED JESUS, ивано-франковская KARNA, ровенские OT VINTA и харьковский Танок на Майдане Конго.

Кроме главной были также альтернативная локация, где выступило 26 групп, и литературная - там произошло более 40 событий.

В этом году гран-при фестиваля получила харьковская группа "Bud'more". Первое место завоевала команда "Поророка" из Мелитополя, второе - запорожские "Сутулый Чародей", третье - одесситы "Galsi Band".

Посетители съехались со всей Украины: Харьков, Мелитополь, Львов, Борисполь, Броды, Дрогобыч, Луцк, Кропивницкий, Винница, Ужгород и т.д.

На ярмарке, где фестивальники покупали книги, кожаные изделия, украшения и другие сувениры на память, упражнялись также и в знаниях украинского языка. Помогали в этом волонтеры проекта "Р.И.Д.", который создан для улучшения и углубления знаний украинского языка и культуры на территории страны и за ее пределами. Желающие упражнялись в своих знаниях диалектов, грамматики, орфографии и фразеологизмов. Самые умелые получали в награду книги.

"Раньше мы, к сожалению, знали Дубно, как город, где есть самолетик и заправка. Больше так не будет, - говорит солист группы ТНМК Фоззи. - Имеем честь выступать на самом старом рок-фестивале Украины".

9-11 августа в Мариуполе на пляже "Песчаный" состоится ежегодный музыкальный фестиваль MRPL City 2019. На фестивале для гостей будут оборудованы три зоны: FAN, VIP-standing и VIP-table.

Автор: Марьяна Чорниевич
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