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вторник, 03 сентября 2019 11:04

На Полтавщине нашли повешенной 7-летнюю девочку - подробности

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На Полтавщине нашли повешенной 7-летнюю девочку - подробности
7-летня девочка запуталась в веревках и удушилась. Фото: paklalon.at.ua

В селе Максимовка Карловского района Полтавской области нашли повешенной малолетнюю девочку.

Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения Полтавской ОГА.

Тело 7-летней дочери в собственном домохозяйстве обнаружили родители 2 сентября.

"Думаю, это несчастный случай. Девочка зашла в хозяйственное помещение. Очевидно, запуталась в веревках, которые используют для подвешивания кроликов. В попытках выбраться удушилась. Родители нашли ее подвешенной. Сняли, пытались оказать первую помощь, проводили реанимационные мероприятия. Но они оказались безуспешными - ребенок умер ", - рассказал начальник отдела коммуникации ГУ нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

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Тело ребенка для установления причины смерти направили в бюро судебно-медицинской экспертизы Карловской ЦРБ. Полиция проводит проверку обстоятельств несчастного случая.

В селе Катериновка Харьковской области повесились двое братьев 59 и 63 лет. Мертвыми их в сарае нашел родственник.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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