Двое братьев повесились в сарае

На Харьковщине повесились двое братьев 59 и 63 лет. Фото - Media.az

В селе Катериновка Харьковской области повесились двое братьев 59 и 63 лет.

Мертвыми их в сарае нашел родственник. Он рассказал, что накануне младший из погибших узнал, что у него онкологическое заболевание.

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Также заявитель добавил, что двумя часами ранее он общался с погибшими и те сказали, что намерены свести счеты с жизнью, сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в полиции.

Тела без видимых следов насильственной смерти направили в морг. Следователи открыли уголовное производство.

В селе Липовка Ивано-Франковской области нашли повешенными 27-летнего Владимира Прислопского и его отца Игоря Владимировича, 54 года. Первым покончил с собой сын.