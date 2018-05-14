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понедельник, 14 мая 2018 17:05

Мужчину избили за ношение георгиевской ленты
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В Кременчуге избили мужчину из-за ленты
Фото: ‎Yuriy Tsemakh‎
Фотоархив
Фотоархив

В Кременчуге в ночном заведении за ношение георгиевской ленточки избили бывшего члена охранной структуры "Скорпион".

"В Кременчуге 9 мая в местном развлекательном заведении "Барбарис" за ношение георгиевской ленточки избили местного жителя. Это известный в городе "титушка" Зубенко В. попал в очередные приключения. Будучи уже изрядно выпившим, он пришел в заведение "Барбарис", где он, рисуясь "Георгиевской лентой", 9 мая вызывающе провоцировал на конфликты патриотически настроенных ребят, пропагандируя за "Союз", после чего был предупрежден, а после и выведен из заведения охраной "Барбариса". Охранники проявили незаурядную выдержку и просто провели нарушителя за пределы заведения. Там он, как стало известно, уже попал в бдительные руки именно тех самых патриотов, которые были возмущены дерзостью этого "героя", у которого "деды воевали за Сталина"", - рассказал в соцсети Юрий Цемах, представитель общественного формирования "Спецотряд "Кремень-АТО".

Избитый мужчина принимал участие в избиении АТОвцев и поножовщине в Полтаве, где был также задержан активистами и передан полиции.

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5 апреля 2017 года во время акции в Полтаве против застройки арки на вул. Соборности, 27 состоялась массовая драка. Двое активистов получили ножевые ранения. С того времени поставили требования к власти города созвать сессию и запретить строительство киосков в Полтаве.

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