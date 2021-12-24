Мужчина прикрывал собой "латку" люка, из которого бил 7-метровый "фонтан"

Во Львове сорвало пожарный гидрант. Фото: скриншот с видео

Во Львове неподалеку от центра вечером сорвало пожарный гидрант.

Инцидент произошел во время планового ежегодного обследования городских гидрантов, говорится в сюжете ТСН.

Струя воды под давлением достигала трехэтажного дома - почти 7 м.

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Чтобы фонтан не заливал дома и автомобили, коммунальщики просто накрыли гидрант крышкой. При этом сверху на крышку встал один из работников, чтобы поток воды ее не сорвал.

Отмечается, что работник стоял так почти 1 ч., пока не приехала аварийная служба Львовводоканала.

В мае этого года в Киеве на Демеевке произошел мощный прорыв трубы с горячей водой. Гигантский фонтан кипятка крушил автомобили и заливал улицу - видео ЧП.