Молния подожгла дом в селе

В Чутовском районе от молнии загорелся дом. Фото: pl.dsns.gov.ua

В полночь 8 мая в селе Лозоватка Чутовского района Полтавской области молния подожгла частный дом.

Об этом Gazeta.ua рассказал пресс-офицер главного управления ДСНС в Полтавской области Виталий Шкаревский.

"Хозяйка дома - пожилая женщина. К счастью, ее не было в помещении, гостила у дочери в том же селе. В 00:15 в службу спасения "101" позвонил сосед. По его словам, над селом была гроза. Один из ударов молнии был совсем рядом. После того, как громко грохнуло, человек выглянул в окно и увидел, что у соседнего дома горит крыша ", - рассказал Виталий Шкаревский.

Когда на место прибыли пожарные, дом сильно горел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интернет заполонили фото грозового неба над Полтавой

Огонь полностью уничтожил шиферное перекрытие на площади 120 кв.м и 30 кв.м перекрытия. Выгорело окно, диван, хозяйские вещи, бывшие в употребллении.

В связи с сильным задымлением спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Пилот самолета SSJ-100 Денис Евдокимов рассказал подробности катастрофы, в результате которой погиб 41 человек. По его словам, в самолет действительно ударила молния.