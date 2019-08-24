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суббота, 24 августа 2019 16:19

Масштабный Марш Непокоренных прошел Львовом: как отметили павших героев Независимости
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Среди участников: военные, родственники погибших в АТО и ООС, волонтеры и неравнодушные львовяне
Фото: Валерий Шмаков
Среди участников: военные, родственники погибших в АТО и ООС, волонтеры и неравнодушные львовяне
Среди участников: военные, родственники погибших в АТО и ООС, волонтеры и неравнодушные львовяне
Среди участников: военные, родственники погибших в АТО и ООС, волонтеры и неравнодушные львовяне
Чествование Героев началось минутой молчания и молитвой

В День Независимости Львовом прошел Марш Непокоренных. Среди участников: военные, родственники погибших в АТО и ООС, волонтеры. Пришли в военной форме, вышиванках, футболках с трезубцем.

На Лычаковском кладбище покоится 65 героев, погибших на российско-украинской войне на Донбассе и во время событий Революции Достоинства. Чтобы их почтить на поле захоронений устроили поминальное вече.

Чествование Героев началось минутой молчания и молитвой. Городской председатель Львова, представители власти города и области, семьи погибших Героев, духовенство и львовяне возложили цветы к могилам. Далее состоялась панихида.

Завершилось мероприятие поднятием флага и исполнением гимна Украины.

Участники Марша отправились от кладбища к Гарнизонному храму на улице Театральной возле площади Рынок на молебен. Во дворе Военно-медицинского клинического центра провели тематический флешмоб. Ученики детсада рассказывали стихи о военных, а те им повязывали на руки красно-черные и сине-желтые ленты. Участники скандировали воинам "Спасибо".

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Шествием двинулись к центру города. Впереди ветераны на инвалидных колясках. Далее военные и родственники погибших с портретами под лозунги "Слава Украине", "Героям слава!", "Путін - х...ло!" Несли плакаты с надписями:" Смерть кремлевским оккупантам "," Мир ценой капитуляции - обычная измена ","Независимость Украины - независимость от России ".

"Цель нашего Марша - почтить погибших и героев, отдавших свою жизнь за вольность и независимость Украины. Мы сейчас помогаем военным, которые были ранены, ведь надо их мотивировать, чтобы они знали и не забывали, что их поддержат в любую минуту" , - говорит инициатор, ветеран 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" Артур Киреев.

К Гарнизонного храма также с участниками Марша пришли помолиться львовяне и туристы.

В Украине отмечают 28-ю годовщину Дня Независимости. Украинцев поздравило руководство государства и мировые лидеры, также в стране проходят праздничные мероприятия.

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