У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1413
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1917
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 5130
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1530
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2223
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1881
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2178
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2250
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2466
Фото
Все фото
32
11
7
7
9
Масштабный Марш Непокоренных прошел Львовом: как отметили павших героев Независимости
Масштабный Марш Непокоренных прошел Львовом: как отметили павших героев Независимости
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
В парке Шевченко готовятся к Маршу защитников
В парке Шевченко готовятся к Маршу защитников
Открыли первый в Украине Мемориал героям Небесной сотни
Открыли первый в Украине Мемориал героям Небесной сотни
С Зеленским и трюками с оружием: у Києві торжественно подняли государственный флаг
С Зеленским и трюками с оружием: у Києві торжественно подняли государственный флаг
Видео
Все видео
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
10 фактов об Украине
10 фактов об Украине
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
День государственного флага: как украинские селебритис поздравили страну
День государственного флага: как украинские селебритис поздравили страну
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5787
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2250
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2466
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6903
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4808
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 августа 2019
Просмотров: 36
Врятувати Уляну
– Я раньше детей по Комаровскому воспитывала. А теперь все делаю, как Супрун пишет. Только по вопросам вакцинации ни с ним, ни с ней не ...
суббота, 24 августа 2019 16:05

У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа

  Комментировать
У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа
Объяснили дату Дня памяти защитников Украины. Фото: vchasnoua

День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа потому, что в этот день в 2014 году в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает УНИАН.

"29 августа установлен День памяти защитников из-за того, что 29-го было наибольшее количество потерь в целом (на Донбассе - Gazeta.ua) - в Иловайске. Поэтому и в прошлом году 29 августа мы отмечали, а теперь у нас будет такой день памяти", - отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине празднуют День Независимости: фото и видео

В Украине ежегодно 29 августа будут отмечать День памяти защитников Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет

Погибло населения трех городов

Самое читаемое
&quot;Перепутала педали&quot; теща Притулы - нашли виновницу ДТП
"Перепутала педали" теща Притулы - нашли виновницу ДТП Просмотров: 19981
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию 3 Просмотров: 16354
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
11
 Просмотров: 11297
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением Просмотров: 9801
На детской площадке нашли зеленый труп мужчины
На детской площадке нашли зеленый труп мужчины 1 Просмотров: 8802
Общество
Порошенко встретился с президентами Украины
Порошенко встретился с президентами Украины Просмотров: 162
Масштабный Марш Непокоренных прошел Львовом: как отметили павших героев Независимости
Масштабный Марш Непокоренных прошел Львовом: как отметили павших героев Независимости
32
 Просмотров: 297
Китайские компании купили акции "Мотор Сич"
Китайские компании купили акции "Мотор Сич" Просмотров: 216
Зеленский наградил зарубежных политиков и общественных деятелей
Зеленский наградил зарубежных политиков и общественных деятелей Просмотров: 99
США хотят помешать Китаю купить Мотор Сич
США хотят помешать Китаю купить Мотор Сич Просмотров: 522
Больше всего комментируют
6
Порошенко не пришел на Майдан Независимости
3
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
3
Рабинович снова устроил русскоязычную провокацию в Раде
1
Обнаружили аналог Земли без атмосферы
1
Отсутствие решения Кабмина о снижении цены газа для Луганской ТЭС поставит под угрозу энергообеспечение области - Сурай
Голосов: 43763
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua