У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа

Объяснили дату Дня памяти защитников Украины. Фото: vchasnoua

День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа потому, что в этот день в 2014 году в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает УНИАН.

"29 августа установлен День памяти защитников из-за того, что 29-го было наибольшее количество потерь в целом (на Донбассе - Gazeta.ua) - в Иловайске. Поэтому и в прошлом году 29 августа мы отмечали, а теперь у нас будет такой день памяти", - отметила она.

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В Украине ежегодно 29 августа будут отмечать День памяти защитников Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.