В ОП прошла акция "Нет - капитуляции"

У здания Офиса президента прошла акция "Нет - капитуляции".

Участники мероприятия были одеты в праздничные вышиванки или военную форму. Люди держали в руках государственные флаги и подписывали письма-обращения к президенту. Бланки писем с предварительно напечатанным текстом раздавали организаторы. Об этом сообщает Укринформ.

Всего на акцию пришло более ста человек. Организатор мероприятия, волонтер и доброволец Мирослав Гай отметил, что акция "предупредительная", а в письмах к президенту Владимиру Зеленскому призывается всеми возможными методами противодействовать возможной капитуляции перед российским агрессором, своевременно реагировать на заявления и действия представителей политических партий Украины, ОП или представителей иностранных государств, несущих угрозу национальной безопасности Украины.

Также от главы государства требуют опровергнуть утверждение о запрете украинским военным стрелять в ответ; запретить приезжать в Украину представителям российских СМИ и открывать здесь филиалы российских масс-медиа; противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины; осудить заявления политиков о возможном предоставлении русскому языку статуса национального; способствовать прекращением спекуляций некоторых политических сил по вопросу декоммунизации и украинской истории.

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"Мы знаем обо всех угрозах (для Украины - Gazeta.ua), будем противодействовать угрозам мирным путем, но не позволим никаких признаков капитуляции", - подчеркнул Гай.

К активистам вышел представитель Офиса президент, которому передали все подписанные письма.

В День Независимости Львовом прошел Марш Непокоренных. Среди участников: военные, родственники погибших в АТО и ООС, волонтеры. Пришли в военной форме, вышиванках, футболках с трезубцем.