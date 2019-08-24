Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников

Фото: Анатолий ГАЕВСКИЙ

В 11:08 от парка Шевченко стартовал Марш защитников.

В парке много людей в вышиванках и сине-голубых лентах. Они улыбаются, общаются между собой и участниками митинга, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Фотографируются с ветеранами. Часть из них одета в камуфляж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В парке Шевченко готовятся к Маршу защитников

Под памятником Кобзарю собралось немало людей, поют государственный гимн Украины. Перед тем, как выстраиваться, ветераны проходять колонной между людьми. Те встречают их аплодисментами и возгласами: "Спасибо!"

Впереди идут вдовы и матери погибших. Некоторые киевляне стоят на коленях. Звучит патриотичная музыка. Водители машин просят киевлян расступиться, потому что колонна великовата и занимает всю проезжую часть.

Марш защитников организован военнослужащими, которые прошли АТО/ООС, в ответ на отмену в этом году военного парада президентом Зеленским.