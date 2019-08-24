В Украине празднуют День Независимости: фото и видео

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1395
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1908
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 5067
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1530
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2214
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1881
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2178
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2241
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2457
Фото
Все фото
11
7
7
9
10
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
В парке Шевченко готовятся к Маршу защитников
В парке Шевченко готовятся к Маршу защитников
Открыли первый в Украине Мемориал героям Небесной сотни
Открыли первый в Украине Мемориал героям Небесной сотни
С Зеленским и трюками с оружием: у Києві торжественно подняли государственный флаг
С Зеленским и трюками с оружием: у Києві торжественно подняли государственный флаг
Провели репетицию торжеств ко Дню Независимости
Провели репетицию торжеств ко Дню Независимости
Видео
Все видео
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
10 фактов об Украине
10 фактов об Украине
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
День государственного флага: как украинские селебритис поздравили страну
День государственного флага: как украинские селебритис поздравили страну
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5778
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2241
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2457
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6903
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4808
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 августа 2019
Просмотров: 351
Я, незалежна
Яка я, у свої 28? Розкажеш мені при зустрічі? Тільки правду, мені цікаво. А я про себе знаю ось що: коли мені боляче, я б'юся. Коли на мене ...
суббота, 24 августа 2019 13:34

В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
7

  Комментировать

В Украине отмечают 28-ю годовщину Дня Независимости.

Украинцев поздравило руководство государства и мировые лидеры, также в стране проходят праздничные мероприятия. Об этом сообщает 24 канал.

Киев

Киев сегодня одел патриотические цвета. Админздания, рестораны, городские парки и улицы города украшены сине-желтыми шариками и флагами, а по улицах гуляют люди в вышиванках. Также в Киеве уже начались Шествие достоинства и Марш защитников.



Львов

Во Львове ко Дню Независимости устроили Марш непокоренных. Он стартовал в 9:00 от Лычаковское кладбище, где почтили погибших. Марш будет двигаться к Гарнизонному храму, там отцы будут служить за здоровье защитников Украины.

Ужгород

В Ужгороде в 6:00 Закарпатский народный хор провел традиционную акцию ко Дню Независимости "Молитва за Украину".



Ровно

В Ровно торжественные мероприятия начались в 11:00. На Аллее героев кладбища "Новое" погибших защитников Украины почтили минутой молчания. Представители власти, Вооруженных сил Украины, силовых структур и общественности возложили цветы к Памятнику погибшим за Украину на Майдане Магдебургского права. Также во Львове состоялся молебен за Украину.

Луцк

В Луцке ко Дню Независимости организовали масштабный велопробег. Более 100 человек приняли участие в спортивном мероприятии, которое закончилось совместным исполнением гимна Украины.

  Празднование Дня Независимости в Луцке. Автор фото: Полина Березюк
Празднование Дня Независимости в Луцке. Автор фото: Полина Березюк

Украина - крупнейшая в Европе страна по территории. Ее чудеса действительно впечатляют. Gazeta.ua подготовила 10 уникальных фактов об Украине и украинцах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине празднуют День Независимости: фото и видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет

Погибло населения трех городов

Самое читаемое
&quot;Перепутала педали&quot; теща Притулы - нашли виновницу ДТП
"Перепутала педали" теща Притулы - нашли виновницу ДТП Просмотров: 19747
Первый &quot;слуга народа&quot; отказался от мандата
Первый "слуга народа" отказался от мандата 1 Просмотров: 17331
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию 3 Просмотров: 15958
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением Просмотров: 9405
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
11
 Просмотров: 8975
Общество
США хотят помешать Китаю купить Мотор Сич
США хотят помешать Китаю купить Мотор Сич Просмотров: 252
Порошенко почтил память военнослужащих, погибших из-за российской агрессии
Порошенко почтил память военнослужащих, погибших из-за российской агрессии Просмотров: 126
"Роттердам +" обеспечил самую низкую цену на электроэнергию - Розенко
"Роттердам +" обеспечил самую низкую цену на электроэнергию - Розенко Просмотров: 117
Кравчук рассказал, каким видит будущее Украины при Зеленском
Кравчук рассказал, каким видит будущее Украины при Зеленском Просмотров: 1314
Дизельное топливо Укрзализныце будет поставлять фирма, связанная с Коломойским
Дизельное топливо Укрзализныце будет поставлять фирма, связанная с Коломойским Просмотров: 117
Больше всего комментируют
10
Дело "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов — эксперты
6
Порошенко не пришел на Майдан Независимости
3
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
3
Рабинович снова устроил русскоязычную провокацию в Раде
1
Обнаружили аналог Земли без атмосферы
Голосов: 43752
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua