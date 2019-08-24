В Украине празднуют День Независимости: фото и видео

В Украине отмечают 28-ю годовщину Дня Независимости.

Украинцев поздравило руководство государства и мировые лидеры, также в стране проходят праздничные мероприятия. Об этом сообщает 24 канал.

Киев

Киев сегодня одел патриотические цвета. Админздания, рестораны, городские парки и улицы города украшены сине-желтыми шариками и флагами, а по улицах гуляют люди в вышиванках. Также в Киеве уже начались Шествие достоинства и Марш защитников.







Львов

Во Львове ко Дню Независимости устроили Марш непокоренных. Он стартовал в 9:00 от Лычаковское кладбище, где почтили погибших. Марш будет двигаться к Гарнизонному храму, там отцы будут служить за здоровье защитников Украины.

Ужгород

В Ужгороде в 6:00 Закарпатский народный хор провел традиционную акцию ко Дню Независимости "Молитва за Украину".







Ровно

В Ровно торжественные мероприятия начались в 11:00. На Аллее героев кладбища "Новое" погибших защитников Украины почтили минутой молчания. Представители власти, Вооруженных сил Украины, силовых структур и общественности возложили цветы к Памятнику погибшим за Украину на Майдане Магдебургского права. Также во Львове состоялся молебен за Украину.

Луцк

В Луцке ко Дню Независимости организовали масштабный велопробег. Более 100 человек приняли участие в спортивном мероприятии, которое закончилось совместным исполнением гимна Украины.

Празднование Дня Независимости в Луцке. Автор фото: Полина Березюк

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