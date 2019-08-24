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суббота, 24 августа 2019 14:20

Порошенко почтил память военнослужащих, погибших из-за российской агрессии

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Порошенко почтил память военнослужащих, погибших из-за российской агрессии
Петр Порошенко принял участие в церемонии памяти погибших защитников Украины. Фото: eurosolidarity

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко принял участие в церемонии памяти погибших из-за российской агрессии военнослужащих ВСУ.

В церемонии также приняли участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, кандидаты в депутаты от партии "Европейская солидарность", ветераны и представители общественности. Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Петр Порошенко вместе с женой Мариной возложили цветы к Мемориальному колоколу.

"Каждый раз, когда раздается Колокол памяти, вспоминаю имена погибших, еще глубже чувствую, какая дорогая цена независимости. Сегодня колокол будет бить 15 раз - именно столько украинских воинов в этот день положили жизнь ради нашей с вами свободы. А молчит он - всего около 30 дней в году. В Книге памяти в Минобороны - тысячи имен. В том числе ради их памяти мы продолжаем бороться за Украину", - отметил Петр Порошенко.

"Мы благодарны и низко кланяемся нашим героям, которые отдали жизнь за независимость Украины, благодарны матерям, которые воспитали таких героев. Я уверена, что благодаря таким патриотам Украина победит и отстоит свое право на независимость и светлое прогрессивное будущее", - сказала Марина Порошенко.

Во время торжественных мероприятий в Министерстве обороны Петр Порошенко поздравил всех украинцев с Днем Независимости.

"Украинцы - это нация, для которой вопрос свободы и независимости, суверенитета собственного государства и свободы нашего народа превыше всего.

Сегодня я поздравляю украинцев с Днем Независимости, вспоминая тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы имели свое государство, были свободны. Мы отдали почет и уважение тем ребятам, которые отдали жизнь за нашу землю.

Желаю Украине мира на условиях победы, когда будет освобожден последний клочок украинской земли. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", - сказал он.

Также Порошенко встретился с военными, которые защищали Украину на Донбассе.

"Для меня очень важно разделить этот праздничный день с теми, кто защищает нашу независимость. Вместе с военными и их семьями мы вспомнили тех, кто отдал жизнь за Украину, и сфотографировались на память. Невероятно теплая встреча, которая греет мое сердце" , - подчеркнул он.

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