Львовскую область засыпало первым снегом

Во Львовской области в горах в пятницу идет снег.

Первый снег 19 ноября выпал на территории горнолыжных курортов, сообщает портал Snig.info.

"Засыпает горные районы курортов Плай, Тростян и Захар Беркут", - говорится в сообщении.

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23 сентября первый снег выпал в Черновицкой области в горных районах Буковины. Снег выпал на горе Томнатик на хребте Томнатикул в пределах Вижницкого района.

На горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области снег пошел еще утром 12 октября. А 24 октября первый снег выпал в Крыму и Карпатах.