Крым и Карпаты засыпало снегом

В Крыму и Карпатах выпал первый снег.

Очевидцы делятся соответствующими фото и видео в социальных сетях, передает Апостроф.

Так, на плато крымской горы Ай-Петри температура воздуха составляет два градуса тепла. Снег покрыл крыши зданий и деревья, местами даже лег на землю.

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На горе Поп Иван Черногорский, температура воздуха составила - 6°С, ветер юго-западный 3 м/с. Погода облачная с прояснениями.

В ближайшие дни в Украине ожидается значительное похолодание. Температура снизится до -9°С. 24-26 октября будет преобладать сухая погода. Осадки возможны лишь в воскресенье на Приазовье. В воскресенье, 24 октября, ночью похолодает до 0 ... + 5°С.