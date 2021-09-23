В Черновицкой области выпал первый снег

23 сентября в Черновицкой области выпал снег в горных районах Буковины.

Это подтверждают фото в социальных сетях, сообщает РЛС "Памир" г. Томнатик.

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Снег выпал на горе Томнатик на хребте Томнатикул в пределах Вижницкого района Черновицкой области. На вершине горы расположена заброшенная радиолокационная станция советской ПВО - "Памир".

Фото: Мика Слусаряк

Утром 22 сентября погода в Карпатах стала зимней. На горе Поп Иван Черногорский выпал снег, а видимость ограничена. Столбики термометров показывают -4°C. Северо-западный ветер на вершине горы достигает 3-4 м/с.