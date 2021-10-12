Буковель засыпает снегом

На горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области утром 12 октября пошел снег.

Автор: скриншот с видео На горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области идет снег

Уже скоро трассы будут готовы к катанию, сообщили на Facebook-странице курорта и показали соответствующее видео.

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"Первый снег покрывает склоны курорта! Уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию. А пока посмотрите, как мир покрывается белоснежным одеялом", - сказано в сообщении.

На горе Поп Иван Черногорский также падает снег, облачно и туман. Температура воздуха -1°С, сообщают спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112 На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, падает снег

Во вторник, среду и четверг в Украине будут идти дожди. Возвращение солнечной погоды прогнозируют лишь в конце недели. Сегодня, 12 октября, в большинстве регионов ожидается облачная погода с осадками. Их обусловит циклон, который в пятницу будет проходить с юго-запада на северо-восток страны.