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воскресенье, 22 августа 2021 18:45

Как встречали зенитчикив, которые вернулись из зоны ООС
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Теребовлянский зенитный ракетный полк вернулся из зоны ООС, где более 8 месяцев выполнял боевые задачи
Фото: facebook.com/PvkZahid
Теребовлянский зенитный ракетный полк вернулся из зоны ООС, где более 8 месяцев выполнял боевые задачи
Теребовлянский зенитный ракетный полк вернулся из зоны ООС, где более 8 месяцев выполнял боевые задачи
Теребовлянский зенитный ракетный полк вернулся из зоны ООС, где более 8 месяцев выполнял боевые задачи
Теребовлянский зенитный ракетный полк вернулся из зоны ООС, где более 8 месяцев выполнял боевые задачи

В городе Стрый на Львовщине торжественно приветствовали военнослужащих Теребовлянского зенитного ракетного полка, вернувшихся из зоны ООС. Бойцы более восьми месяцев выполняли боевые задачи.

Воины-зенитчикы прошлись маршем по Майдану Независимости. С хлебом и солью и словами благодарности их встречали представители власти, духовенство, ветераны АТО, волонтеры и общественность, говорится на фейсбук странице Воздушного командования "Запад".

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И.о. командующего ВзК "Запад" полковник Олег Гесь поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевой задачи и выразил уверенность, что и в дальнейшем полк будет с честью и достоинством служить народу Украины.

Торжества продолжились в городском Доме культуры, где военных наградили государственными наградами, знаками отличия, грамотами, наручными часами и благодарностями.

На Приазовье прошли боевые учения 503-го отдельного батальона морской пехоты. К учениям привлекли и артиллерию, и бронетехнику, и авиацию, и военные суда.

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