"Мать отправила присматривать": трое братьев вместе воюют на Донбассе

Фото: Пресс-служба Операции объединенных сил

Трое родных братьев - Назар, Александр и Максим - воюют в составе 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила на Луганщине. Мужчинам 23, 22, 21 год. Они родом из Львовской области.

"В детстве ребята вместе играли в футбол и мечтали стать космонавтами или генералами. А сейчас бок о бок защищают Украину на передовой", - рассказала пресс-служба Операции объединенных сил.

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Первым пошел в армию младший - Максим.

"Через месяц мне должно было исполниться 19 лет, когда я пришел в военкомат, - рассказывает боец. - Решил, что хочу защищать наше государство от врага. На следующий день мой поступок повторил Саша. Я был подростком, когда начались боевые действия на Донбассе. С тех пор знаю, что Россия - агрессор. Хочу, чтобы Украина была единой".

Впоследствии к младшим братьям присоединился самый старший - Назар.

"Мать отправила за братьями присматривать, - шутит он. - А если серьезно, мы всегда общаемся, поддерживаем друг друга. Ощущение того, что рядом родной человек, добавляет сил".

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15 августа российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Били из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов по украинским позициям у Светлодарска в Бахмутском районе и Катериновки Марьинского района Донецкой области, также вблизи Золотого-4 Северодонецкого района Луганщины. Наши военные открывали огонь в ответ.