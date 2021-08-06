Ветеран Петр Коханюк собрал тысячи долларов для армии на заработках

Ветеран российско-украинской войны Петр Коханюк на заработках в Израиле собирал среди диаспоры помощь для армии. Передавал волонтерам и свои средства.

О его истории в Фейсбуке написал Сергей Притула.

"Петр служил в 55-ой бригаде. Был на войне в ее самой горячей фазе. Видел смерть. Знает, что такое собирать разорванные тела в пакеты. Петр мог оставаться в ВСУ, однако финансовое положение семьи и желание обеспечить дочери будущее направили его туда же, куда и миллионы его земляков - на заработки. Петр работал в Израиле. Трудно и много. Не гнушаясь любой работы. Да, он был командиром, а стал разнорабочим. Но он знал, ради чего гарует по 18-20 часов в сутки", - написал Притула.

Автор: Сергей Притула Петр Коханюк участвовал в российско-украинской войне в составе 55-ой бригады Вооруженных сил

Несколько раз в год мужчина обходил в церкви украинское общество Тель-Авива-Яффо и просил денег на армию.

"Петр аккумулировал и передавал волонтерам в Украине тысячи долларов. Это кроме того, что из своих заработков отправлял ежемесячно часть средств на различные волонтерские счета", - говорит Притула.

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За эти деньги покупали беспилотники и прицелы, гаджеты для аэроразведки, патроны снайперам и заправляли волонтерские бусы и тому подобное.

"Петр вернулся домой. Передал мне 600 долларов, которые остались после распределения средств из последнего сбора между тремя волонтерскими структурами. Петру не безразлично. Верю, что украинская община в Израиле продолжит его дело и будет продолжать собирать средства на поддержку наших защитников", - подытожил волонтер.

С начала года государственный оборонный заказ не работает. Правительство в 2021-м не потратило ни копейки на усиление обороноспособности страны, говорит волонтер Андрий Рымарук. Впервые за всю историю войны волонтерское движение вложил в армию больше, чем государство.