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четверг, 15 июля 2021 16:08

"Двойка ставил и с уроков выгонял": бывшие учитель с учеником вместе воюют на Донбассе
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Украинские военнослужащие на псевдо "Физрук" и "Жигули" вместе служат в 28-ой отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Оба - с Херсонщины
Фото: ОТГ "Восток"
Александр до войны 24 года был учителем физкультуры в школе
Александр Копейка пошел в армию, когда с передовой вернулся родной брат
Мужчина получил от собратьев псевдо "Жигули" из-за своей фамилии
Сельский учитель из Херсоншины в 28-ой бригаде служит два года, на передовой - вторую ротацию

Бывшие учитель физкультуры и его ученик вместе несут военную службу на Донбассе в отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

Сельский учитель из Херсонщины Александр на псевдо "Физрук" в бригаде служит два года, на передовой - вторую ротацию. До этого работал в школе 24 года, рассказали в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Восток".

"Понял, что порох в пороховницах еще есть, - рассказывает Александр. - С нашего села и соседних населенных пунктов пошли служить очень многие мужчины, большинство - молодежь. Поэтому продолжать спокойно работать учителем уже не смог. К тому же должен быть примером для мальчишек" .

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Когда "Физрук" уже год служил на передовой, ему позвонил бывший ученик Александр Копийка. Сказал, что собирается идти на контракт в армию, расспрашивал о службе.

"В нашей Рыцарской бригаде люди нужны", - сказал учитель.

"Понял! Скоро буду!", - ответил ученик. Быстро собрал документы, прошел медицинскую комиссию. С тех пор мужчины служат вместе.

"Он мне двойки ставил и с уроков выгонял, а теперь служим на одной позиции, - говорит Копийка. На войне за свою фамилию получил псевдоним "Жигули". - "Физрук" всегда был для меня примером. Служить с ним бок о бок - для меня честь".

"В школе было разное: не хочу бегать, в боку закололо, печень прихватило, дайте на скамейке посидеть, - говорит "Физрук". - Но между подростковыми хитростями я видел в Саше мужчину физически крепкого, со стальной силой воли. Уже в первые дни ученика на передовой понял, что стыдно за него не будет".

"Жигули" после школы о службе в армии не думал. До войны работал в России.

"Родной брат сразу пошел служить, но приказал:" Малый, никуда не ходи! Я там за двоих отвоюю", - вспоминает. - А я усидеть на месте не мог. С братом договорились, что пойду служить, когда он вернется. Тогда кто-то из семьи будет на передовой, а кто-то дома заботиться о родных. Так и произошло".

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Саша Копейка служит относительно недолго, вспоминает о первом серьезное боевое крещение:

"Услышал свист, а потом крик "Физрука": "В укрытие!". Сразу "нырнул" в яму, успел заскочить. В тот день по нам работали минометы 120-го калибра и СПГ (станковый противотанковый гранатомет. - Gazeta.ua)".

"Физрук" говорит, что несмотря на объявленный режим прекращения огня, обстрелы и враждебные провокации продолжаются.

"Сравнивая две ротации, могу сказать, что сейчас враг ведет себя значительно агрессивнее, - говорит военный. - Были и попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп, и обстрелы из запрещенных калибров".

15 июля российские оккупанты обстреляли из гранатометов и пулеметов позиции ВСУ. Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Их доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

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