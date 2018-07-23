Художница создает удивительные 3D-фотокартины в вышивке

Фото: vinnitsa.info

В Винницком областном художественном музее открылась выставка "Судьба" мастера из Никополя Яны Кулешовой. В экспозиционном зале представлена ​​21 работа выполнена в авторской технике.

Последние два года мастерица занимается вышивкой с эффектом 3D. Она сочетает различные техники вышивки, масляную и акриловою живопись и цветные фото, пишет vinnitsa.info.

Среди работ есть икона "Покровской Пресвятой Богородицы" над которой мастер работал более 6 месяцев. Использовала она золотые нити, бисер и полудрагоценные камни.

"Выставка мастера из Никополя чрезвычайно интересна и оригинальна. Потому что Яна Кулешова использует современную авторскую технику, это сочетание фото на холсте, живописи акрилового и масличных также разнообразной техники вышивки. Все это присутствует в ее работах и ​​за счет чего создается эффект трехмерности. Фактически это сочетание живописи, вышивки и фотопечати, - рассказал старший научный сотрудник винницкого областного художественного музея Павел Медончак.

В 2017 году Яна Кулешова стала рекордсменкой Украины в категории "Искусство", рекорд - "Самая большая коллекция картин с 3D-эффектом, созданных вышивкой по авторским фотографиям".

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