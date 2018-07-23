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вторник, 24 июля 2018 04:30

Художница создает удивительные 3D-фотокартины в вышивке
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Яна Кулешова превращает вышитые картины в произведение искусства
Фото: vinnitsa.info
Яна Кулешова превращает вышитые картины в произведение искусства
Яна Кулешова превращает вышитые картины в произведение искусства
Яна Кулешова превращает вышитые картины в произведение искусства
Яна Кулешова превращает вышитые картины в произведение искусства

В Винницком областном художественном музее открылась выставка "Судьба" мастера из Никополя Яны Кулешовой. В экспозиционном зале представлена ​​21 работа выполнена в авторской технике.

Последние два года мастерица занимается вышивкой с эффектом 3D. Она сочетает различные техники вышивки, масляную и акриловою живопись и цветные фото, пишет vinnitsa.info.

Среди работ есть икона "Покровской Пресвятой Богородицы" над которой мастер работал более 6 месяцев. Использовала она золотые нити, бисер и полудрагоценные камни.

"Выставка мастера из Никополя чрезвычайно интересна и оригинальна. Потому что Яна Кулешова использует современную авторскую технику, это сочетание фото на холсте, живописи акрилового и масличных также разнообразной техники вышивки. Все это присутствует в ее работах и ​​за счет чего создается эффект трехмерности. Фактически это сочетание живописи, вышивки и фотопечати, - рассказал старший научный сотрудник винницкого областного художественного музея Павел Медончак.

В 2017 году Яна Кулешова стала рекордсменкой Украины в категории "Искусство", рекорд - "Самая большая коллекция картин с 3D-эффектом, созданных вышивкой по авторским фотографиям".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Даже пчелы поверили: торты украсили цветами, которые не отличить от живых

Британский кондитер Ханна Эдвардс печет настолько удивительные торты, которые даже жаль есть. Они имеют форму животных, которые кажутся живыми.

Ее работы свидетельствуют о незаурядном таланте мастера. Хотя есть и люди, которые называют разрезания этих тортов варварством.

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