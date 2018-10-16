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вторник, 16 октября 2018 23:23

Гради, танки і Точка-У: як пройшов парад у Львові до Дня Захисника
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Ракетный комплекс Точка-У
Женщины-военнослужащие

14 октября во Львове более 1200 человек прошлись по проспекту Свободы на Марше защитников Украины. Среди них участники АТО и ООС, ветераны УПА, волонтеры, пограничники, бойцы Национальной гвардии Украины, реконструкторы в униформе УПА и казацкие общественные организации.

В 14.00 вдоль километра от скульптуры Матери Божьей до Оперного театра посмотреть на парад собралось более 20 000 львовян и туристов. Начали Марш после поздравлений с Днем защитника Украины от президента Петра Порошенко, которого транслировали на большом экране возле памятника Тарасу Шевченко. Львовщину еще поздравили руководители местных администраций. Затем перед всеми торжественно приняли клятву первокурсники поступающие в Львовский военный лицея имени Героев Крут.

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"Я впервые на таких мероприятиях во Львове, потому что приехал поддержать сына. 14-летний Максим поступил в военный лицея в этом году, - делится впечатлениями участник АТО, доброволец "Правого сектора" Игорь Войцехивский из Тернополя. - Самое приятное, что особое внимание на параде посвятили детям, потому что именно в их воспитании будущее нашей армии. Поразило количество присутствующих - чтобы сына сфотографировать, я пробирался полчаса до первого ряда зрителей. Выступления чиновников были недолгими и содержательными. Святая Покрова порадовала и солнечной и теплой погодой".

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Завершили Марш проездом колонны 55 единиц военной техники и вооружения.

24 августа в центре Киева прошел военный парад, посвященный 27 годовщине независимости Украины. Зрители могли увидеть армейцев различных подразделений и их боевую технику. 4,5 тыс. бойцов шагали в новых беретах и с новыми знаками различия. Среди них - впервые в истории коробка из женщин-военнослужащих. Также изменилось и поздравления - вместо "Желаю здоровья" звучало "Слава Украине".

Автор: Ирина Левицкая. Видео: Валерий Шмаков
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